Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes autour de la Guadeloupe

Du 7 avril au 5 mai 2026

Du 7 avril au 5 mai 2026, Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes à destination des agents de voyages. L'objectif est de stimuler les réservations vers la Guadeloupe tout en valorisant ses établissements à travers un dispositif de récompenses attractif.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 9 Avril 2026 à 11:00

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