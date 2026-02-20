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Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes autour de la Guadeloupe

Du 7 avril au 5 mai 2026


Du 7 avril au 5 mai 2026, Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes à destination des agents de voyages. L'objectif est de stimuler les réservations vers la Guadeloupe tout en valorisant ses établissements à travers un dispositif de récompenses attractif.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 11:00

Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes autour de la Guadeloupe - Depositphotos.com @i.shpulak
Des Hôtels & Des Îles lance un challenge de ventes autour de la Guadeloupe - Depositphotos.com @i.shpulak
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Dans un contexte de relance des réservations vers les Antilles, Des Hôtels & Des Îles déploie un challenge commercial à destination des professionnels du tourisme.

L’opération se déroule sur près d’un mois, du 7 avril au 5 mai 2026, pour des départs possibles jusqu’au 5 novembre 2026.

Le principe repose sur un système de points permettant de récompenser les performances commerciales.

Chaque dossier de séjour vendu et enregistré rapporte 10 points, tandis que la participation à une question hebdomadaire permet de cumuler un point supplémentaire.

Les agents sont invités à déclarer leurs ventes via la plateforme dédiée du groupe.

Des incentives axés sur l’expérience client

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À travers ce challenge, le groupe met en avant plusieurs de ses établissements en Guadeloupe, avec des séjours à la clé pour les meilleurs vendeurs. Les récompenses, destinées aux 20 agents ayant cumulé le plus de points, valorisent une offre combinant balnéaire et immersion nature.

Le premier lot comprend notamment un séjour associant deux nuits à La Toubana Hôtel & Spa et deux nuits au Jardin Malanga. D’autres récompenses incluent des séjours à La Créole Beach Hôtel & Spa, ou encore des cartes cadeaux pour les derniers lauréats.

L’opération s’appuie sur trois adresses phares du portefeuille de Des Hôtels & Des Îles en Guadeloupe.

La Créole Beach Hôtel & Spa est présentée comme un incontournable du groupe, tandis que Le Jardin Malanga mise sur une expérience plus intimiste tournée vers la nature.

De son côté, La Toubana Hôtel & Spa se positionne sur le segment du luxe, étant notamment identifié comme le seul établissement cinq étoiles de la destination.


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Tags : antilles, des hotels et des iles
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