Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

A l'occasion de la visite au Maroc, le 3 avril 2026, de son PDG Sébastien Bazin, Accor, groupe hôtelier international d'origine française, a annoncé la b[consolidation de sa présence au Maroc à la faveur du renforcement de son partenariat historique avec le groupe Risma.
Peu connu du public français, Risma n’en est pas moins un acteur essentiel au Maroc : premier groupe hôtelier du Royaume chérifien, coté à la Bourse de Casablanca depuis mai 2006, il possède et exploite 24 hôtels dans 11 villes.
Il ambitionne désormais de porter son parc hôtelier à 28 unités à horizon 2030.
De son côté, le groupe Accor, présent au Maroc depuis trente ans, y dispose d’un ancrage massif.
Il est le premier opérateur hôtelier de marques internationales du Royaume, avec une dizaine de marques présentes représentant 43 hôtels et plus de 6 600 chambres.
Risma y est son allié stratégique - et principal partenaire - à travers les marques Sofitel, MGallery, Pullman, Novotel, Mercure, ibis.
Peu connu du public français, Risma n’en est pas moins un acteur essentiel au Maroc : premier groupe hôtelier du Royaume chérifien, coté à la Bourse de Casablanca depuis mai 2006, il possède et exploite 24 hôtels dans 11 villes.
Il ambitionne désormais de porter son parc hôtelier à 28 unités à horizon 2030.
De son côté, le groupe Accor, présent au Maroc depuis trente ans, y dispose d’un ancrage massif.
Il est le premier opérateur hôtelier de marques internationales du Royaume, avec une dizaine de marques présentes représentant 43 hôtels et plus de 6 600 chambres.
Risma y est son allié stratégique - et principal partenaire - à travers les marques Sofitel, MGallery, Pullman, Novotel, Mercure, ibis.
Un recours accru à la franchise
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Le renforcement du partenariat historique entre les deux groupes va rapidement trouver ses premières concrétisations.
En 2029, un Sofitel de 175 clefs, devrait ouvrir à Tanger, sur la nouvelle corniche dominant le détroit. Il viendra renforcer l'offre haut de gamme de la ville et, plus largement, contribuera à positionner le Maroc comme une destination "luxe".
Par ailleurs, les deux groupes lancent un programme ambitieux de rénovation et de repositionnement de leur parc hôtelier existant, afin de le moderniser, d'affiner la segmentation des établissements et d'améliorer leur compétitivité, tout en offrant des expériences toujours plus qualitatives aux voyageurs.
En parallèle, sera créée une Académie de Formation aux Métiers du Tourisme. Co-financée par Accor et Risma, elle aura pour mission de former les talents locaux et d'accompagner la montée en gamme du secteur.
En 2029, un Sofitel de 175 clefs, devrait ouvrir à Tanger, sur la nouvelle corniche dominant le détroit. Il viendra renforcer l'offre haut de gamme de la ville et, plus largement, contribuera à positionner le Maroc comme une destination "luxe".
Par ailleurs, les deux groupes lancent un programme ambitieux de rénovation et de repositionnement de leur parc hôtelier existant, afin de le moderniser, d'affiner la segmentation des établissements et d'améliorer leur compétitivité, tout en offrant des expériences toujours plus qualitatives aux voyageurs.
En parallèle, sera créée une Académie de Formation aux Métiers du Tourisme. Co-financée par Accor et Risma, elle aura pour mission de former les talents locaux et d'accompagner la montée en gamme du secteur.
Renforcer l'attractivité du Maroc
Pour Accor, 2025 a signé une nouvelle année de croissance - Depositphotos.com, T.Schneider
L'ensemble de ces projets s'inscrivent dans un contexte de redéfinition des relations capitalistiques entre les deux groupes hôteliers partenaires. Leur partenariat repose désormais sur une logique de croissance partagée, avec un recours accru au modèle de franchise pour accélérer le développement.
"Nous avons de magnifiques projets à porter ensemble, le Maroc devenant plus que jamais un pays de référence en termes de destination et d'expériences de luxe", s'est enthousiasmée, à ce propos, Maud Bailly, directrice générale de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems de Accor, dans un communiqué.
"Le Royaume reste une destination stratégique pour Accor", a assuré, de son côté, Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier français, en renouvelant sa "confiance dans le potentiel du tourisme marocain".
Dans la foulée, Azeddin Guessous et Amine Echcherki, respectivement président du conseil de surveillance et président du directoire de Risma, ont assuré "disposer de tous les atouts pour contribuer à la modernisation de l'offre hôtelière au Maroc, ainsi qu'à l'élévation constante de ses standards".
Cette montée en puissance du partenariat entre les deux groupes hôteliers s'inscrit dans la perspective de la Coupe du monde 2030, identifiée comme un événement majeur pour renforcer l'attractivité internationale de la Destination Maroc.
"Nous avons de magnifiques projets à porter ensemble, le Maroc devenant plus que jamais un pays de référence en termes de destination et d'expériences de luxe", s'est enthousiasmée, à ce propos, Maud Bailly, directrice générale de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems de Accor, dans un communiqué.
"Le Royaume reste une destination stratégique pour Accor", a assuré, de son côté, Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier français, en renouvelant sa "confiance dans le potentiel du tourisme marocain".
Dans la foulée, Azeddin Guessous et Amine Echcherki, respectivement président du conseil de surveillance et président du directoire de Risma, ont assuré "disposer de tous les atouts pour contribuer à la modernisation de l'offre hôtelière au Maroc, ainsi qu'à l'élévation constante de ses standards".
Cette montée en puissance du partenariat entre les deux groupes hôteliers s'inscrit dans la perspective de la Coupe du monde 2030, identifiée comme un événement majeur pour renforcer l'attractivité internationale de la Destination Maroc.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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