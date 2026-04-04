Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

"Nous avons de magnifiques projets à porter ensemble, le Maroc devenant plus que jamais un pays de référence en termes de destination et d'expériences de luxe"

"Le Royaume reste une destination stratégique pour Accor"

confiance dans le potentiel du tourisme marocain".

"disposer de tous les atouts pour contribuer à la modernisation de l'offre hôtelière au Maroc, ainsi qu'à l'élévation constante de ses standards".