Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir

Et si Casablanca devenait une alternative sérieuse aux plateformes aéroportuaires d’Istanbul, de Dubaï et de Doha ?
En ces temps de crise au Moyen-Orient, le pari engagé par Royal Air Maroc (RAM) pour faire de l’aéroport Mohammed V un hub de transit majeur entre l’Europe et l’Afrique, l’Amérique et même l’Asie, résonne d’une acuité particulière.
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En ces temps de crise au Moyen-Orient, le pari engagé par Royal Air Maroc (RAM) pour faire de l’aéroport Mohammed V un hub de transit majeur entre l’Europe et l’Afrique, l’Amérique et même l’Asie, résonne d’une acuité particulière.
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« Casa », entre Europe et Afrique
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Il faut dire que la plateforme dispose de plusieurs atouts. Géographiquement, Casablanca est opportunément placée entre le Vieux Continent, l’Afrique Occidentale et l’Amérique.
« L’aéroport nous permet de proposer des itinéraires fluides, compétitifs et diversifiés. Pour les tours opérateurs et les agences de voyages, il constitue un levier essentiel pour construire des offres combinées, multi-destinations et long-courrier via une seule plateforme », plaide Redouane Bachiri, responsable marketing et communication à la direction Europe de RAM, à Paris.
En programmant un transit time de 2h à Casablanca pour s’assurer une connexion confortable, « la structure en vagues de vols facilite les correspondances, limite les temps d’attente et améliore l’expérience client, un critère devenu central dans les choix des voyageurs loisirs comme affaires », indique la compagnie.
« L’aéroport nous permet de proposer des itinéraires fluides, compétitifs et diversifiés. Pour les tours opérateurs et les agences de voyages, il constitue un levier essentiel pour construire des offres combinées, multi-destinations et long-courrier via une seule plateforme », plaide Redouane Bachiri, responsable marketing et communication à la direction Europe de RAM, à Paris.
En programmant un transit time de 2h à Casablanca pour s’assurer une connexion confortable, « la structure en vagues de vols facilite les correspondances, limite les temps d’attente et améliore l’expérience client, un critère devenu central dans les choix des voyageurs loisirs comme affaires », indique la compagnie.
10 villes desservies en France, 28 en Afrique de l’Ouest
Autre atout, le réseau. En France, Royal Air Maroc opère en vols quotidiens depuis dix villes, Paris (CDG et Orly), Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Strasbourg, Lyon, Montpellier et Lille (nouveauté 2026).
S’y ajoutent pas moins de 47 autres escales en Europe, dont les principales capitales (Bruxelles, Londres, Rome, Madrid…). Au départ de Casablanca, Royal Air Maroc est reliée à 28 grandes villes d’Afrique de l’Ouest, constituant l’un des réseaux les plus étoffés dans cette région.
La compagnie dessert ainsi Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Douala, Libreville, Brazzaville, Kinshasa et Luanda. En 2025, elle a ouvert des lignes vers l’île de Sal (Cap Vert), N’Djamena (Tchad) et Abuja (Nigéria). Cette année, une nouvelle liaison est programmée vers Pointe-Noire (Congo).
S’y ajoutent pas moins de 47 autres escales en Europe, dont les principales capitales (Bruxelles, Londres, Rome, Madrid…). Au départ de Casablanca, Royal Air Maroc est reliée à 28 grandes villes d’Afrique de l’Ouest, constituant l’un des réseaux les plus étoffés dans cette région.
La compagnie dessert ainsi Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Douala, Libreville, Brazzaville, Kinshasa et Luanda. En 2025, elle a ouvert des lignes vers l’île de Sal (Cap Vert), N’Djamena (Tchad) et Abuja (Nigéria). Cette année, une nouvelle liaison est programmée vers Pointe-Noire (Congo).
Membre de l’alliance Oneworld
L’Amérique est aussi un axe de développement. New York, Washington DC, Miami, Montréal et Toronto sont desservis depuis la capitale économique marocaine, tandis que le lancement d’un vol direct vers Los Angeles est la grande actualité en 2026. A destination de l’Asie, enfin, Casablanca est reliée à Pékin.
Cette croissance du réseau international, voulue maitrisée par la compagnie, «i renforce l’accessibilité de nombreuses destinations via Casablanca et soutient les flux touristiques vers le [Maroc et le reste de l’Afrique. Nous voulons être au service des marchés émetteurs et récepteurs, que ce soit pour des voyages loisirs, MICE ou affinitaires]i », soutient Redouane Bachiri, qui promet une bonne lisibilité des offres commerciales proposées aux distributeurs.
Rappelons que Royal Air Maroc est aussi la première compagnie africaine à avoir intégré l’alliance Oneworld, permettant « de consolider notre connectivité grâce à un réseau de plus de 900 destinations dans 170 pays ».
Cette croissance du réseau international, voulue maitrisée par la compagnie, «i renforce l’accessibilité de nombreuses destinations via Casablanca et soutient les flux touristiques vers le [Maroc et le reste de l’Afrique. Nous voulons être au service des marchés émetteurs et récepteurs, que ce soit pour des voyages loisirs, MICE ou affinitaires]i », soutient Redouane Bachiri, qui promet une bonne lisibilité des offres commerciales proposées aux distributeurs.
Rappelons que Royal Air Maroc est aussi la première compagnie africaine à avoir intégré l’alliance Oneworld, permettant « de consolider notre connectivité grâce à un réseau de plus de 900 destinations dans 170 pays ».
A « Mohammed V », fluidifier les étapes du voyage
Pour améliorer l’expérience aéroportuaire et se mettre au diapason des besoins de la distribution touristique, des investissements importants sont en cours à « Mohammed V ».
« Le développement du hub s’appuie sur des travaux de modernisation destinés à accompagner la croissance du trafic et à améliorer les parcours passagers. Ces évolutions visent à fluidifier les étapes clés du voyage : contrôles, correspondances, livraison bagages et espaces d’attente », précise la direction.
« Le développement du hub s’appuie sur des travaux de modernisation destinés à accompagner la croissance du trafic et à améliorer les parcours passagers. Ces évolutions visent à fluidifier les étapes clés du voyage : contrôles, correspondances, livraison bagages et espaces d’attente », précise la direction.