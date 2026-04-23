Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir

Il faut dire que la plateforme dispose de plusieurs atouts. Géographiquement, Casablanca est opportunément placée entre le Vieux Continent, l’Afrique Occidentale et l’Amérique.



« L’aéroport nous permet de proposer des itinéraires fluides, compétitifs et diversifiés. Pour les tours opérateurs et les agences de voyages, il constitue un levier essentiel pour construire des offres combinées, multi-destinations et long-courrier via une seule plateforme », plaide Redouane Bachiri, responsable marketing et communication à la direction Europe de RAM, à Paris.



En programmant un transit time de 2h à Casablanca pour s’assurer une connexion confortable, « la structure en vagues de vols facilite les correspondances, limite les temps d’attente et améliore l’expérience client, un critère devenu central dans les choix des voyageurs loisirs comme affaires », indique la compagnie.