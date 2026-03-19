Virgin Limited Edition annonce un nouvel hôtel près de Marrakech

Les réservations doivent ouvrir en septembre 2026, en amont d’une première phase d’ouverture prévue au premier trimestre 2027 avec 22 suites. Les 15 suites restantes seront livrées au premier trimestre 2028.



Le projet prévoit également un développement résidentiel, dont les détails seront communiqués ultérieurement.



L’ensemble s’inscrit dans un accord de long terme entre Virgin Limited Edition et Sazanes Immobilier, avec un chantier déjà en cours.