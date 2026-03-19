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Virgin Limited Edition annonce un nouvel hôtel près de Marrakech

Un établissement de 37 suites dont l’ouverture est prévue en 2027


Virgin Limited Edition ouvrira un nouvel hôtel près de Marrakech. Situé sur un domaine agricole de 10 hectares, le projet comprendra 37 suites et doit accueillir ses premiers clients en 2027, avec une mise en service progressive jusqu’en 2028.


Rédigé par le Vendredi 20 Mars 2026 à 10:45

Virgin Limited Edition annonce l'ouverture d'un nouvel établissement situé à environ 25 minutes du centre de Marrakech - DepositPhotos.com, kasto
Virgin Limited Edition annonce l'ouverture d'un nouvel établissement situé à environ 25 minutes du centre de Marrakech - DepositPhotos.com, kasto
CroisiEurope
Virgin Limited Edition annonce l'arrivée d'un nouvel établissement dans son portefeuille.

Situé à environ 25 minutes du centre de Marrakech, le futur hôtel comptera 37 suites et proposera plusieurs espaces de restauration, dont trois restaurants, une table du chef et un bar.

L’offre inclura également des équipements de bien-être, avec un hammam, une piscine de 40 mètres, ainsi que des activités sportives comme le tennis, le padel et l’équitation.

Positionné à environ une heure de la Kasbah Tamadot, autre propriété de Virgin Limited Edition située dans l’Atlas, le site permettra de combiner deux séjours au sein du portefeuille du groupe.

Une ouverture progressive à partir de 2027

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Les réservations doivent ouvrir en septembre 2026, en amont d’une première phase d’ouverture prévue au premier trimestre 2027 avec 22 suites. Les 15 suites restantes seront livrées au premier trimestre 2028.

Le projet prévoit également un développement résidentiel, dont les détails seront communiqués ultérieurement.

L’ensemble s’inscrit dans un accord de long terme entre Virgin Limited Edition et Sazanes Immobilier, avec un chantier déjà en cours.

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Tags : maroc, marrakech, virgin limited edition
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