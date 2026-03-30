Tourisme : le Maroc accélère sa stratégie pour doubler les arrivées françaises

« Nous sommes convaincus que nous pouvons doubler ce volume », a affirmé Achraf Fayda. Cette ambition est notamment portée par « la proximité géographique, la densité des liaisons aériennes et les affinités culturelles entre les deux pays. »



Si les ambitions sont fortes, il n'en demeure pas moins que le directeur général de l'ONMT reste attentif au contexte international : « Nous regardons le cours du pétrole avec beaucoup de préoccupations et même si nous sommes loin du conflit, on reste attentif. L'ambiance globale n'est pas positive pour voyager et tout le monde enregistre la même chose, une décélération de -10 à -15% sur le continent européen . »



Marrakech s’impose aujourd’hui comme une destination internationale majeure, concentrant une part importante des flux avec Agadir et Casablanca. Mais l’ONMT souhaite élargir la palette des expériences proposées et la répartition des flux.



Parmi les axes de développement prioritaires : le tourisme nature et montagne, notamment autour de l’Atlas, encore sous-exploité, le désert, présenté comme le plus accessible depuis l’Europe, les sports de plein air, incluant surf, kitesurf, golf et trekking, le tourisme culturel et artisanal sans oublier le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).



« Nous ne vendons pas encore suffisamment cette expérience nature au marché français », a reconnu Achraf Fayda, identifiant ce segment comme un relais de croissance majeur.