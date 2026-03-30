Tourisme : le Maroc accélère sa stratégie pour doubler les arrivées françaises

La capacité aéroportuaire est appelée à plus que doubler pour atteindre 75 millions de passagers d’ici 2030 - Photo CE
À l’occasion du forum du SETO, l'Office National marocain du tourisme (ONMT) a présenté une feuille de route ambitieuse visant à renforcer l’attractivité du Maroc sur le marché français.
Le Maroc affiche déjà des résultats supérieurs aux projections initiales. « L’objectif officiel est d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030, mais nous avons déjà deux années d’avance », a souligné Achraf Fayda, le directeur général de l'ONMT.
Selon lui, ce cap pourrait être atteint dès 2028. Dans cette perspective, le Royaume ambitionne d’aller plus loin, en visant à terme un ratio d’un touriste par habitant, soit environ 40 millions de visiteurs annuels...
Les recettes doivent suivre la même courbe. Actuellement elles s'élèvent à 600 € par touristes (hors aérien), l'objectif est de les faire monter jusqu'à 750 à 850 € par visiteur.
L’Europe demeure le principal bassin émetteur de touristes vers le Maroc, avec une priorité clairement affirmée pour la France. Aujourd’hui, le pays accueille environ 5,2 millions de visiteurs français, soit seulement 9 % de l'outgoing français.
Le Maroc affiche déjà des résultats supérieurs aux projections initiales. « L’objectif officiel est d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030, mais nous avons déjà deux années d’avance », a souligné Achraf Fayda, le directeur général de l'ONMT.
Selon lui, ce cap pourrait être atteint dès 2028. Dans cette perspective, le Royaume ambitionne d’aller plus loin, en visant à terme un ratio d’un touriste par habitant, soit environ 40 millions de visiteurs annuels...
Les recettes doivent suivre la même courbe. Actuellement elles s'élèvent à 600 € par touristes (hors aérien), l'objectif est de les faire monter jusqu'à 750 à 850 € par visiteur.
L’Europe demeure le principal bassin émetteur de touristes vers le Maroc, avec une priorité clairement affirmée pour la France. Aujourd’hui, le pays accueille environ 5,2 millions de visiteurs français, soit seulement 9 % de l'outgoing français.
L'ONMT souhaite élargir la palette des expériences
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« Nous sommes convaincus que nous pouvons doubler ce volume », a affirmé Achraf Fayda. Cette ambition est notamment portée par « la proximité géographique, la densité des liaisons aériennes et les affinités culturelles entre les deux pays. »
Si les ambitions sont fortes, il n'en demeure pas moins que le directeur général de l'ONMT reste attentif au contexte international : « Nous regardons le cours du pétrole avec beaucoup de préoccupations et même si nous sommes loin du conflit, on reste attentif. L'ambiance globale n'est pas positive pour voyager et tout le monde enregistre la même chose, une décélération de -10 à -15% sur le continent européen. »
Marrakech s’impose aujourd’hui comme une destination internationale majeure, concentrant une part importante des flux avec Agadir et Casablanca. Mais l’ONMT souhaite élargir la palette des expériences proposées et la répartition des flux.
Parmi les axes de développement prioritaires : le tourisme nature et montagne, notamment autour de l’Atlas, encore sous-exploité, le désert, présenté comme le plus accessible depuis l’Europe, les sports de plein air, incluant surf, kitesurf, golf et trekking, le tourisme culturel et artisanal sans oublier le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
« Nous ne vendons pas encore suffisamment cette expérience nature au marché français », a reconnu Achraf Fayda, identifiant ce segment comme un relais de croissance majeur.
Si les ambitions sont fortes, il n'en demeure pas moins que le directeur général de l'ONMT reste attentif au contexte international : « Nous regardons le cours du pétrole avec beaucoup de préoccupations et même si nous sommes loin du conflit, on reste attentif. L'ambiance globale n'est pas positive pour voyager et tout le monde enregistre la même chose, une décélération de -10 à -15% sur le continent européen. »
Marrakech s’impose aujourd’hui comme une destination internationale majeure, concentrant une part importante des flux avec Agadir et Casablanca. Mais l’ONMT souhaite élargir la palette des expériences proposées et la répartition des flux.
Parmi les axes de développement prioritaires : le tourisme nature et montagne, notamment autour de l’Atlas, encore sous-exploité, le désert, présenté comme le plus accessible depuis l’Europe, les sports de plein air, incluant surf, kitesurf, golf et trekking, le tourisme culturel et artisanal sans oublier le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
« Nous ne vendons pas encore suffisamment cette expérience nature au marché français », a reconnu Achraf Fayda, identifiant ce segment comme un relais de croissance majeur.
La capacité aéroportuaire est appelée à plus que doubler pour atteindre 75 millions de passagers
Le développement touristique s’appuie également sur des investissements dans les infrastructures. « Sous l’impulsion de Sa Majesté, l’écosystème touristique marocain, à l’échelle du pays dans son ensemble, connaît une phase de développement et de transformation à la fois remarquable et historique. » ajoute Achraf Fayda qui rappelle que le réseau autoroutier est passé de 100 à 1 800 km en 20 ans.
La capacité aéroportuaire est aussi appelée à plus que doubler pour atteindre 75 millions de passagers d’ici 2030. Pour ce faire, l’aéroport de Casablanca va se transformer en hub international grâce à la construction du nouveau Terminal 4.
Easyjet ouvrira sa première base aérienne hors Europe dès ce printemps 2026, avec trois appareils basés à Marrakech. Cela s'ajoutera aux 17 avions Ryanair déjà basés dans le Royaume.
Enfin, le train n'est pas en reste avec l’extension de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Marrakech en passant par l’aéroport Mohammed V de Casablanca.
« Cette connectivité renforcée permettra aux voyageurs, notamment en provenance de France, de bénéficier d’un parcours entièrement intégré : transit via Casablanca, billet de train inclus dans le billet d’avion, et prise en charge des bagages jusqu’à la destination finale, qu’il s’agisse de Tanger, Rabat ou d’autres villes. »
La capacité aéroportuaire est aussi appelée à plus que doubler pour atteindre 75 millions de passagers d’ici 2030. Pour ce faire, l’aéroport de Casablanca va se transformer en hub international grâce à la construction du nouveau Terminal 4.
Easyjet ouvrira sa première base aérienne hors Europe dès ce printemps 2026, avec trois appareils basés à Marrakech. Cela s'ajoutera aux 17 avions Ryanair déjà basés dans le Royaume.
Enfin, le train n'est pas en reste avec l’extension de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Marrakech en passant par l’aéroport Mohammed V de Casablanca.
« Cette connectivité renforcée permettra aux voyageurs, notamment en provenance de France, de bénéficier d’un parcours entièrement intégré : transit via Casablanca, billet de train inclus dans le billet d’avion, et prise en charge des bagages jusqu’à la destination finale, qu’il s’agisse de Tanger, Rabat ou d’autres villes. »
La stratégie de l’ONMT repose ainsi sur cinq axes principaux
La plateforme de marque « Terre de lumière » continuera notamment de structurer la communication, enrichie par une mise en avant plus ciblée des expériences, appelées « sources de lumière ». - Photo SETO
Le Maroc mise également sur la diversité de ses hébergements, combinant montée en gamme hôtelière et valorisation d’alternatives tels que les riads, kasbahs ou bivouacs.
La stratégie de l’ONMT repose ainsi sur cinq axes principaux : la diversification des marchés, le renforcement de la connectivité aérienne, la distribution, la communication et l'accélération de la digitalisation.
La plateforme de marque « Terre de lumière » continuera notamment de structurer la communication, enrichie par une mise en avant plus ciblée des expériences, appelées « sources de lumière ».
« Sur les salons, nous prévoyons une montée en gamme, tant en termes de qualité que de superficie et de formats de participation. Par ailleurs, nous revoyons actuellement la typologie de nos éductours (fam trips) et de nos roadshows afin de les aligner avec notre nouvelle stratégie de distribution. » précise Achraf Fayda.
Sur la saison hiver les derniers chiffres du SETO (au 28 février 2026), font état d'une croissance de +4,8% pour le Maroc en 3e position du Top 10. Sur l'été (départ 1er mai au 31 octobre 2026), le Royaume affiche une hausse de 8,5%. « Le Maroc va surperformé cette année. » prédit Patrice Caradec Président du SETO qui avait choisi Tamuda Bay (Tétouan) pour le 16e Forum du syndicat.
La stratégie de l’ONMT repose ainsi sur cinq axes principaux : la diversification des marchés, le renforcement de la connectivité aérienne, la distribution, la communication et l'accélération de la digitalisation.
La plateforme de marque « Terre de lumière » continuera notamment de structurer la communication, enrichie par une mise en avant plus ciblée des expériences, appelées « sources de lumière ».
« Sur les salons, nous prévoyons une montée en gamme, tant en termes de qualité que de superficie et de formats de participation. Par ailleurs, nous revoyons actuellement la typologie de nos éductours (fam trips) et de nos roadshows afin de les aligner avec notre nouvelle stratégie de distribution. » précise Achraf Fayda.
Sur la saison hiver les derniers chiffres du SETO (au 28 février 2026), font état d'une croissance de +4,8% pour le Maroc en 3e position du Top 10. Sur l'été (départ 1er mai au 31 octobre 2026), le Royaume affiche une hausse de 8,5%. « Le Maroc va surperformé cette année. » prédit Patrice Caradec Président du SETO qui avait choisi Tamuda Bay (Tétouan) pour le 16e Forum du syndicat.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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