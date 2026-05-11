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Les Fidji enregistrent un record de fréquentation touristique en mars 2026

L’archipel a accueilli près de 72 000 visiteurs en mars, porté notamment par les marchés australien et néo-zélandais


Les Fidji ont enregistrés un nouveau record d’arrivées touristiques en mars 2026 avec 71 765 visiteurs accueillis sur le mois. Selon Tourism Fidji, ce chiffre représente une hausse de 12 % par rapport à mars 2025 et de 4 % comparé à 2024.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 14:00

Tourism Fijdi observe également une hausse de l’intérêt des voyageurs en ligne. DepositPhotos.com/DonyaNedomam
Tourism Fijdi observe également une hausse de l’intérêt des voyageurs en ligne. DepositPhotos.com/DonyaNedomam
Exotismes
Selon Tourisme Fidji, les Fidji ont enregistrés un nouveau record d’arrivées touristiques en mars 2026 avec 71 765 visiteurs. Une hausse de fréquentation portée par ses principaux marchés émetteurs et par un intérêt croissant des voyageurs internationaux.

D'après Tourisme Fidji, l’Australie représente 43 % des visiteurs accueillis aux Fidji au mois de mars, devant la Nouvelle-Zeland avec 17 % des arrivées internationales.

Les deux marchés enregistrent respectivement des progressions de 17 % et 15 % par rapport à mars 2025.

Tourism Fijdi observe également une hausse de l’intérêt des voyageurs en ligne. Le site officiel de la destination a enregistré 6,24 millions de sessions depuis le début de l’année, soit une augmentation de 16 % sur un an. Les recherches liées aux activités à faire aux Fidji ont progressé de 242 % ces derniers mois.

Les capacités aériennes augmentent avant la haute saison

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L’organisme de promotion indique que les Fidji fonctionnent normalement malgré le contexte économique et géopolitique international. L’approvisionnement en carburant est présenté comme stable et sécurisé.

Les capacités aériennes progressent actuellement depuis l’Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi depuis Hong Kong et Vancouver à l’approche de la haute saison, qui s’étend de mai à octobre.

L’activité MICE reste également dynamique. Une conférence organisée récemment dans l’archipel a réuni plus de 250 participants et d’autres groupes incentive nord-américains sont attendus dans les prochains mois.

Deux productions télévisées internationales actuellement tournées aux Fidji occupent par ailleurs environ 600 chambres d’hôtel par jour jusqu’à la fin du mois de juillet.

A lire aussi : Les Fidji rentrent dans le club des destinations millionnaires !

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Tags : fidji
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