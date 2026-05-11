Les Fidji enregistrent un record de fréquentation touristique en mars 2026

L’organisme de promotion indique que les Fidjimalgré le contexte économique et géopolitique international. L’approvisionnement en carburant est présenté commeLes capacités aériennes progressent actuellement depuis l’Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi depuisà l’approche de la haute saison, qui s’étend de mai à octobre.L’activitéreste également dynamique. Une conférence organisée récemment dans l’archipel a réuni plus deet d’autres groupes incentive nord-américains sont attendus dans les prochains mois.Deuxinternationales actuellement tournées aux Fidji occupent par ailleurs environd’hôteljusqu’à la fin du mois de