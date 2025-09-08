Fidji : One&Only arrive avec un resort et des résidences exclusives

Kerzner International, promoteur et exploitant d'hôtels de luxe, vient de signer pour un tout premier resort One&Only à Fidji.



Ce resort proposera 40 chambres, suites et villas, ainsi que six expériences culinaires d’exception et un Club One, centre de bien-être iconique de la marque.



S'y ajoutera une collection de 20 résidences privées où le confort se conjuguera avec les services et prestations inégalés de la marque.



Idéalement situé dans l’archipel des îles Yasawa, à l’ouest du pays, le resort devrait ouvrir ses portes en 2029, tandis que la mise en vente des résidences privées débutera dès le mois de novembre 2025.