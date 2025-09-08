Fidji : One&Only arrive avec un resort et des résidences exclusives

Kerzner International, promoteur et exploitant d'hôtels de luxe, vient de signer pour un tout premier resort One&Only à Fidji.
Ce resort proposera 40 chambres, suites et villas, ainsi que six expériences culinaires d’exception et un Club One, centre de bien-être iconique de la marque.
S'y ajoutera une collection de 20 résidences privées où le confort se conjuguera avec les services et prestations inégalés de la marque.
Idéalement situé dans l’archipel des îles Yasawa, à l’ouest du pays, le resort devrait ouvrir ses portes en 2029, tandis que la mise en vente des résidences privées débutera dès le mois de novembre 2025.
Kerzner : une stratégie de croissance dans la région Asie-Pacifique
Ce projet d’envergure illustre l’essor des Îles Fidji comme destination d’investissement international, rendu possible grâce à une alliance stratégique entre Kerzner International et BSP Life, l’un des principaux investisseurs institutionnels du pays et filiale du BSP Financial Group.
Cette collaboration associe l’expertise mondiale de Kerzner International dans la création de destinations d’exception à l’engagement du groupe BSP en faveur du développement économique dans tout le Pacifique Sud.
"Dévoiler cette adresse s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance dans la région Asie-Pacifique et vient renforcer notre approche sélective : proposer des expériences exceptionnelles tout en mettant en lumière la chaleur et l’hospitalité uniques de l’esprit fidjien sur la scène internationale", précise dans un communiqué, Philippe Zuber, CEO de Kerzner International.
Resort One&Only à Fidji : un nouveau standard de luxe dans le Pacifique
L’archipel des îles Yasawa, un cadre idyllique pour le Resort One&Only - Photo : One&Only, Kerzner International
Niché sur un domaine de 51 hectares, ce resort prendra place sur les rives d’une plage préservée de Nacula Island, au cœur de l’archipel des îles Yasawa.
Son architecture et son design seront en harmonie avec l'environnement naturel, privilégiant une approche écologique et limitant au maximum son impact sur l’écosystème.
Cette adresse promet une alliance unique entre beauté naturelle, culture locale vibrante et l’hospitalité ultra-luxueuse qui fait la renommée de One&Only. Les expériences immersives et exclusives, signature de One&Only, viendront révéler toute la richesse de la destination, au rythme de la vie fidjienne.
Avec cette ouverture, One&Only a l'ambition d'introduire un nouveau standard de luxe dans le Pacifique, renforçant ainsi la position des Îles Fidji comme destination d’exception.
Ce projet s’ajoute à plusieurs ouvertures très attendues de One&Only, dont One&Only Moonlight Basin à Big Sky, Montana, États-Unis (ouverture prévue en novembre 2025), ainsi que d'à nouveaux resorts et résidences privées à Half Moon Bay (Antigua) et dans la Hudson Valley, New York (États-Unis).
One&Only est une collection exceptionnelle de lieux de villégiature et de résidences privées uniques qui représentent le summum du design ultra-luxueux, des expériences authentiques et de l'hospitalité sincère dans des destinations d'exception, de la Grèce au Mexique en passant par l'île Maurice, le Rwanda, le Mexique, le Monténégro et les Émirats arabes unis).
