Toundra Voyages et Receptour Canada récompensés en matière de tourisme durable


Montréal, le 1er décembre 2025 - Le réceptif nord-américain Toundrigo et l’ensemble de ses marques voient leurs efforts à long terme salués. Le prix Travelife Partner lui a été décerné, récompensant ses bonnes pratiques en matière de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises.


Rédigé par Toundra Voyages et Réceptour le Lundi 8 Décembre 2025

© Toundra/Réceptour by Canva
Un engagement de longue date pour un tourisme plus respectueux


L'engagement de Toundrigo, qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE), repose sur une réflexion profonde de son équipe dirigeante et sur une conscience de responsabilité commune. Convaincu de l’intérêt bien fondé d’adopter une démarche de durabilité dans ses pratiques, le réceptif basé à Montréal, œuvre depuis bien des années en faveur du tourisme de demain.

Grâce au pilotage d’un comité baptisé ToundrigoCare, le groupe et ses marques ont initié une démarche de certification Travelife afin d’adapter les objectifs de développement durable (dictés par l’ONU) au métier du tourisme. En intégrant les principes de durabilité dans ses activités, Toundrigo a reçu le prix Travelife Partner. Prochaine étape ? La certification à l’horizon de 2026 !

"Je suis ravi de constater que le développement durable dans le secteur des voyagistes prend de l'ampleur. Le prix de partenaire décerné à Toundrigo incitera d'autres entreprises canadiennes à suivre la même voie ! " s’est réjoui M. Naut Kusters, directeur de Travelife.

Des actions concrètes au quotidien

Bien plus que des mots, la volonté d’agir de Toundra Voyages et Receptour Canada, sous la bannière Toundrigo, se traduit par des actions concrètes au quotidien. En effet, le groupe respecte plus de 100 critères liés à la gestion interne de la vie de bureau, à la gamme de produits, aux partenaires commerciaux internationaux et à l'information des clients.

Les équipes sont particulièrement attentive à encourager l'économie locale, préserver la faune, la flore, mais aussi soutenir les populations locales. Comment ? Limiter le nombre d'hébergements lors du séjour, privilégier les acteurs responsables, inviter à la rencontre avec les Premières Nations, observer les baleines depuis la côte… en sont quelques exemples !

C’est autour de trois piliers que Toundrigo travaille sans relâche pour veiller au respect de son engagement durable : une sélection consciencieuse de fournisseurs alignés avec ses valeurs, une offre différenciante avec des itinéraires plus responsables et la valorisation d’acteurs authentiques ayant un fort ancrage territorial pour favoriser une économie locale.

Enfin, le réceptif spécialiste de l’Amérique du Nord gravite dans un écosystème de partenaires respectueux de la planète impliqués au quotidien tel que Carbone Boréale qui compense les émissions carbones de ses voyages. Pour Toundrigo, bien s'entourer, c'est avancer ensemble et de manière plus efficace pour un tourisme toujours plus responsable.

Toundra Voyages et Receptour Canada, deux marques sœurs complémentaires

Vous l’aurez compris, chez Toundrigo, tout le monde travaille de concert pour le projet Travelife mais, comme dans toute fratrie, à chaque marque sa personnalité. Dans le cas présent, c’est une spécialité de voyage bien distincte qui différencie Receptour Canada, la marque sœur crée en 1977, de Toundra Voyages qui a vu le jour en 1998. La première opère des voyages de groupes au Canada alors que la seconde est spécialiste FIT à travers toute l’Amérique du Nord.

Cependant, elles ont beaucoup en commun. Tout d’abord, le même ADN du voyage sur-mesure avec des itinéraires cousu main, personnalisés à 100% pour répondre aux attentes et besoins des clients. Que ce soit Toundra ou Receptour, l’offre s’articule autour de programmes authentiques et diversifiés pour une clientèle internationale.

Sans oublier, une réactivité à toute épreuve et des équipes expertes. Chez Receptour comme chez Toundra, les talents connaissent la destination sur le bout des doigts et savent de quoi ils parlent. Les équipes sont formées, compétentes et ont l’occasion de se rendre sur le terrain régulièrement. Les deux marques sœurs peuvent aussi compter sur un service Ventes et Cotations engagés à répondre aux demandes des agents de voyages sous 48h.

L’expertise des équipes est renforcée par la force de frappe du groupe. Au fil des ans, les spécialistes FIT et Groupes ont bâti un solide réseau de partenaires à travers toute l’Amérique du Nord pour assurer le succès de chaque voyage.

Une présence sur le terrain et un vaste maillage de fournisseurs qui permettent de répondre à toutes les demandes des clients en proposant des tarifs négociés avantageux. Une relation de confiance et une bonne communication qui font la différence. À la clé pour les agents de voyages ? Des services de qualité et une offre compétitive sur tout le territoire !

Passionnés enthousiastes à l’idée de partager un amour commun pour l'Amérique du Nord, Toundra Voyages et Receptour Canada travaillent avec la même vision : créer des séjours inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près des rêves d’évasion des voyageurs.

À propos de Travelife

Travelife est un système de certification dédié à la mise en place de pratiques durables dans l'industrie du tourisme. Il fournit aux entreprises des objectifs réalistes en matière de développement durable, des outils et des solutions pour mettre en œuvre des changements positifs au sein de leurs entreprises et de leurs chaînes d'approvisionnement. Travelife est géré par ABTA - The Travel Association au Royaume-Uni - et par ECEAT Projects - une organisation à but non lucratif basée aux Pays-Bas. La norme Travelife Partner couvre les thèmes de la responsabilité sociale des entreprises ISO 26000, notamment l'environnement, la biodiversité, les droits de l'homme et les relations de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.travelife.info.



Marie RAVIER
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com
Mathilde OMS
Responsable marketing et commerciale
Email : marketing@toundrigo.com


Camille REIGNIER
Chargée de développement
sales@receptourcanada.com
Mélissa BOUGUELLI
Responsable marketing et communication
marketing@toundrigo.com

TourMaG.com
