L'été canadien pensé pour les groupes avec Receptour Canada

Un séjour estival signature pour découvrir le meilleur de l’Est Canadien

Pleins feux sur le programme



Et pour une immersion totale façon Cabane au Canada, cet itinéraire de 8 nuits comprend deux nuitées à l'Auberge du Cap au Leste, au cœur de la nature préservée du Saguenay. L'option idéale pour les voyageurs à la recherche d'un séjour complet, tout en respectant un budget limité grâce aux prix incisifs proposés par Receptour Canada.



Pour répondre aux attentes des groupes, cet itinéraire est disponible de juin à octobre, pour une découverte sous le soleil estival ou rythmée par la magie des couleurs de l'automne. Pleins feux sur le programme "Au cœur de l'été" qui fera vivre une expérience typiquement canadienne aux voyageurs. Des rues animées de Toronto jusqu'aux rives historiques de Québec, en passant par la vibrante Montréal et la capitale Ottawa, l'histoire de l'Est canadien se révèle. Avec les majestueuses chutes du Niagara ou les charmantes Milles Îles, les trésors naturels attendent les clients, sans oublier l'ambiance sucrée de la traditionnelle cabane à sucre.



L’Auberge du Cap au Leste : un hébergement d’exception

une immersion plein air unique.



Le cadre enchanteur des lieux vaut à lui seul le détour ainsi que ses couchers de soleil à couper le souffle. À cela s’ajoute les chambres, toutes rénovées cette année, à la décoration rustique et ambiance cosy. Les voyageurs y logeront dans des chambres en grand chalet partagé, avec salle de bain privée dans chaque chambre.



Bien que l'intégralité des hébergements proposés sur le séjour "Au cœur de l'été" soient qualitatifs et confortables, mention spéciale pour l'Auberge du Cap au Leste. Chez Receptour, cet établissement typiquement Québécois qui trône sur les rives du Fjord du Saguenay, est un hébergement coup de cœur. Pépite nature par excellence avec une des plus belles vues panoramiques du Québec, il accueille les invités pour une immersion plein air unique.

Le cadre enchanteur des lieux vaut à lui seul le détour ainsi que ses couchers de soleil à couper le souffle. À cela s'ajoute les chambres, toutes rénovées cette année, à la décoration rustique et ambiance cosy. Les voyageurs y logeront dans des chambres en grand chalet partagé, avec salle de bain privée dans chaque chambre.

Ici, les clients ont tout le loisir d'explorer les kilomètres de forêt boréale grâce à du temps libre pensé pour profiter de l'auberge et ses installations (spa, piscine, location de vélo, paddle...). Idéal avant de passer à table pour déguster les plats savoureux, à base de produits locaux, concoctés par le chef et passer des soirées autour du feu sous les étoiles d'un ciel d'une pureté sans égale. Bref, l'assurance de vivre l'essentiel du Québec avec un programme conçu pour répondre à leurs attentes.



Un circuit d’été clé en main pensé pour les pros





Ce format de séjour clé en main devient un vrai levier de vente pour les agences. Ce sont des dates préétablies, des disponibilités et des tarifs négociés garantis à l’avance. En d’autres termes, l'assurance des meilleurs prix, sans oublier, une confirmation immédiate en tout temps.



Pour simplifier la commercialisation et faciliter la vente de ce séjour groupes pour les professionnels, Receptour Canada offre ce circuit en formule Prêt-à-vendre (PAV). Le principe est simple. L'agence propose des dates avec du stock à disponibilité immédiate, grâce à des allotements déjà négociés auprès de tous les partenaires du parcours.

Ce format de séjour clé en main devient un vrai levier de vente pour les agences. Ce sont des dates préétablies, des disponibilités et des tarifs négociés garantis à l'avance. En d'autres termes, l'assurance des meilleurs prix, sans oublier, une confirmation immédiate en tout temps.

Côté expérience, les inclusions ne sont pas en reste. Entre activités culturelles encadrées par des guides locaux, expérience immersive à la Cabane à sucre, ou encore repas à l'Auberge du Cap au Leste... Le programme "Au cœur de l'été" a été pensé pour proposer un équilibre subtil entre découverte, culture et un condensé de plaisir pour les voyageurs.



Des programmes authentiques et sur-mesure, d’Est en Ouest !

offre de voyage riche et variée. Loin de se spécialiser sur un seul secteur géographique, Receptour opère des voyages d’été sur-mesure sur l’ensemble du Canada pour s’adapter aux envies des clients.



Aventure dans les Rocheuses d’Alberta et ses lacs turquoise, voyage sous les embruns de la maritime Gaspésie et son accueil incomparable, escapade sur l’île de Vancouver à la rencontre des orques et même épopée transcanadienne d’Est en Ouest en 15 jours : tout est possible !



Grâce à son solide réseau de partenaires triés sur le volet, ainsi qu'une communauté de guides locaux experts et une équipe de passionnés, l'agence Montréalaise peut s'enorgueillir d'une offre de voyage riche et variée. Loin de se spécialiser sur un seul secteur géographique, Receptour opère des voyages d'été sur-mesure sur l'ensemble du Canada pour s'adapter aux envies des clients.

Aventure dans les Rocheuses d'Alberta et ses lacs turquoise, voyage sous les embruns de la maritime Gaspésie et son accueil incomparable, escapade sur l'île de Vancouver à la rencontre des orques et même épopée transcanadienne d'Est en Ouest en 15 jours : tout est possible !

Des séjours innovants au cœur de la nature aux programmes qui cochent toutes les cases des incontournables, en passant par des escapades urbaines pour aventurier citadin, l'agence réceptive vous invite à découvrir l'intégralité de son offre été 2026 à travers son catalogue inspirant



À propos de Receptour Canada





Depuis près de 50 ans, le réceptif Receptour Canada imagine des voyages groupes de qualité, au Canada. L'équipe, basée à Montréal, crée des programmes authentiques et diversifiés pour une clientèle internationale. L'agence propose des séjours groupes, petits groupes, et des départs garantis à travers le pays. L'agence est membre du groupe ToundriGo , réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d'Aventure) et Think Incentive (MICE).

Retrouvez plus d'informations juste ici