Canada : le groupiste Receptour veut se faire un nom sur le marché français

L'été a été assez intense, il a fallu préparer la reprise et rappeler les clients qui avaient des voyages prévus en septembre et octobre, mais qui dans leur grande majorité, ont été pris de court et ont préféré reporter leur voyage

Tout ce travail, très intense, pour nous comme pour nos fournisseurs, nous a tout de même permis de sauver l'été, mais en réalisant trois fois moins de volume qu’habituellement en septembre-octobre sur la clientèle FIT

il était beaucoup trop tard pour reprogrammer

Voilà près de trois mois que le Canada a rouvert ses frontières aux voyageurs français.Pour le DMC canadien ToundriGo, cette décision aura été salvatrice.Depuis le mois d'août dernier, et les annonces d'ouverture, l'agence n'a pas cessé de recevoir des demandes et a pu constater», nous explique Régis Mikelbrencis, le directeur général de ToundriGo.Au final,, réservées en dernière minute, et non à des reports.Dans le même temps, les équipes ont donc dû gérer l'annulation et le report de certains dossiers, rebooker des nouveaux dossiers... tout en relançant les recrutements. «», poursuit Régis Mikelbrencis.Quant aux groupes, «», à l’exception des voyages d'aventure, orientés vers le marché américain.