ToundriGo 2022 : tout un programme !

Une reprise enthousiaste

Jean-Christophe Viard et Charles Frobisher, co-directeurs du groupe ToundriGo, en parlaient déjà fin août 2021, le Canada est LA destination post-pandémie qui attire les voyageurs européens. Ses grands espaces, sa nature démesurée, les activités multiples à chaque saison… et son caractère sécuritaire font d’elle une destination évidente pour beaucoup de voyageurs !



Avec l’ouverture des frontières canadiennes le 7 septembre dernier, les premiers touristes ont pu profiter des programmes immersifs préparés avec attention par nos équipes. Puis, ce sont les frontières des États-Unis qui laissent finalement le champ libre aux voyageurs vaccinés. Il n’en fallait pas plus ! Ni une, ni deux, ToundriGo annonce mi-octobre le recrutement de 16 nouveaux talents pour renforcer son équipe et accueillir les prochains voyageurs au Canada et aux USA.



C’est dans ce contexte de reprise au rythme effréné que le groupe prépare le coming-out de sa marque groupes en France ! Stay tuned !



En attendant de tout savoir, Toundra Voyages fait les présentations de ses marques sœurs en vous proposant des voyages en Départs Garantis ou Petits Groupes pour découvrir l’Amérique du Nord tout au long de 2022…