Paris : le boutique-hôtel Maison Breguet change de propriétaire

, propriétaire et exploitante d’actifs dans diverses activités - dont Esprit Seine opérant des activités de dîners croisières, de croisières événementielles et de restauration à quai à Paris) ainsi qu’un domaine viticole.Elle poursuit actuellement son développement et sa diversification au travers de l’acquisition d’actifs hôteliers positionnés sur le segment "boutique hôtels" à Paris intra-muros afin de les exploiter sur le long terme dans une optique de valorisation patrimoniale.FMPL possède désormais une expertise significative dans le domaine de l’hôtellerie et plus généralement de "l’hospitality" ; savoir-faire acquis tant au cours d’activités précédemment détenues et exploitées (casinos, hôtels, restaurants, bien-être…), que grâce au parcours professionnel hôtelier de ses dirigeants.Créée en 2011, sous l’impulsion de Samuel Gelrubin et Brice Errera,développant des opérations de revalorisation d’actifs de bureaux, d’hôtels, de commerces, et de logements.