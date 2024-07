Versailles : "Les Lumières", nouveau cinq étoiles aux portes du château

Difficile d'être plus proche du château de Versailles -et de son esprit- que le nouveau cinq étoiles que vient d'inaugurerdans les pavillons Gramont et de Villacerf devenus plus tard Hôtel de France !Ces deux pavillons historiques du XVIIe et XIXe siècles furent offerts par Louis XIV à Édouard Colbert et Antoine III de Gramont.Situé face à la Place d'Armes, devant la Cour Royale du Château, au 5 de la rue Colbert,Il offre l'et Didier Benderli a puisé son inspiration directement dans le Château de Versailles, tout en ancrant l'établissement dans le XXIe siècle pour créer une atmosphère raffinée et chaleureuse.Chacune desrend hommage à une éminente figure française du siècle des Lumières (Rousseau, Condorcet....)Au rez-de-chaussée, à deux pas du patio et du jardin, leCompagnon du devoir,qui a affiné son art au sein des brigades prestigieuses du Peninsula, du Crillon et du Mandarin Oriental,Au premier étage, sous six mètres de hauteur sous plafond, trônera leavec vue panoramique sur la place d’Armes., chef pâtissier à la renommée internationale. Quant au bar, son nom en dit long puisqu'il se nomme tout simplement le Bar des Philosophes...Quant à laqui entend être un salon de lecture, elleComme il se doit désormais, ce nouveau 5 étoiles s'est également doté d'undes séances de pressothérapie et d’autohypnoses avec la Dream Machine, le tout adapté aux besoins de chacun.