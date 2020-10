Lancement Collection Été 2021 par Toundra Voyages

Au delà d'une sélection audacieuse de programmes variés, l'équipe de Toundra Voyages a décidé, pour la première fois de dévoiler ses coups de coeur à travers une sélection d'hébergements et d'activités et ainsi, d'offrir aux professionnels du voyage la possibilité de profiter de la richesse des expériences que le Canada offre d'un océan à l'autre.



Et pour accompagner toujours mieux ses clients et garantir un service client à la hauteur de la situation, Toundra Voyages propose des conditions d'annulation très souples en fonction du profil de ceux-ci.





En lançant sa collection dans un contexte particulier, Toundra Voyages se veut optimiste et souhaite donner l'opportunité aux professionnels du voyage de prendre

le temps de découvrir une destination qui ne cesse de se développer en tenant compte des futurs enjeux du tourisme.