Morpho Evasions Costa Rica à nouveau récompensée par une certification de tourisme durable

Pour prétendre au, niveau, une organisation doit répondre à 100 % des indicateurs obligatoires dans les quatre domaines. Pour obtenir le, niveau, elle doit satisfaire à 100 % des indicateurs obligatoires dans chacun des quatre domaines, ainsi qu'à un minimum de 30 % en amélioration et continuité et 70 % en impact externe.Nous sommes heureux de partager que cette certification est entièrement gratuite et est attribuée après une évaluation approfondie de nos pratiques et de nos politiques en matière de durabilité. Cela démontre notre engagement à offrir des expériences de voyage authentiques et respectueuses de l'environnement à nos clients.Que vous souhaitiez vous émerveiller avec la richesse de la faune et de la flore, partager avec des communautés locales ou profiter des aventures en plein air, notre équipe dédiée est prête à concevoir votre voyage sur mesure, tout en respectant les plus hauts standards de durabilité.Rejoignez-nous dans notre engagement en faveur d'un tourisme responsable et découvrez le Costa Rica d'une manière qui laisse une empreinte positive sur notre planète !