Circuit Birdwatching et photographie 2024

Embarquez pour un périple inoubliable au cœur du Costa Rica, une destination qui fait battre le cœur des ornithologues et des amoureux de la nature.

Rédigé par Mathieu Vallée le Lundi 25 Mars 2024



Ce voyage de 15 jours est conçu spécialement pour les passionnés d'oiseaux, offrant une immersion profonde dans les habitats les plus riches et les plus diversifiés du pays.



Vous serez accompagné d’un guide local francophone expérimenté, spécialiste de l’ornithologie



À travers forêts tropicales, volcans, mangroves et montagnes, découvrez la majesté du monde aviaire du Costa Rica, un pays qui se abrite plus de 900 espèces d'oiseaux.



Le programme au jour le jour Jour 1 (14 sept 2024) - San José :



Capitale du Costa Rica, San José est un mélange vibrant de culture et d'histoire.

A votre arrivée un guide viendra vous accueillir à la sortie de l’aéroport pour vous conduire en transfert privé jusqu’à votre hôtel.

Ce sera l’occasion de voir ensemble les détails du voyage.



Jour 2 (15 sept 2024) - Puerto Viejo de Sarapiqui et La SELVA OET :



Puerto Viejo de Sarapiqui, autrefois carrefour commercial entre les empires Maya et Inca, est aujourd'hui un sanctuaire pour les amoureux de la nature.

La SELVA OET, une des réserves biologiques les plus prestigieuses, offre la possibilité d'observer une faune riche, notamment des espèces d'oiseaux rares dans un cadre de forêt tropicale humide exceptionnel.





Jour 3 (16 sept 2024) - Refuge Maquenque :



Ce refuge est un havre de paix pour la faune, offrant une expérience immersive dans la nature. Il est idéal pour l'observation de plus de 410 espèces d'oiseaux, y compris les aras. Les activités telles que les randonnées et les safaris en bateau permettent de découvrir une biodiversité impressionnante dans un cadre paisible et préservé.



Jour 4 (17 sept 2024) - Volcan Arenal et Eco Centro Danaus :



Le Volcan Arenal, symbole de la puissance naturelle, offre des paysages époustouflants et une gamme d'activités en plein air. À proximité, l'Eco Centro Danaus se concentre sur la conservation et l'éducation environnementale, présentant une faune et une flore diversifiées dans un espace écologiquement responsable. L’occasion de photographier des oiseaux de très près.



Jour 5 (18 sept 2024) - Arenal Oasis Ecolodge :



L’Arenal Oasis Ecolodge permet aux visiteurs de découvrir la diversité de la flore et de la faune du Costa Rica dans un espace en régénération naturelle, géré par la famille Rojas Bonilla, qui a été consacrée et a adhéré à des pratiques strictes de développement durable ainsi qu'à des politiques de conservation depuis de nombreuses années.



Jour 6 (19 sept 2024) – Carara :



Situé dans une zone écologique de transition, le Parc National Carara présente une diversité biologique exceptionnelle, attirant ornithologues et naturalistes. Les mangroves et les forêts tropicales du parc abritent des espèces telles que l'Ara Macao et offrent des paysages d'une beauté saisissante.



Jours 7-8 (20-21 sept 2024) - Refuge Baru :



Situé entre la forêt tropicale et la côte, ce refuge offre un aperçu unique des différents écosystèmes du Costa Rica. Les visiteurs peuvent y observer une grande variété d'oiseaux, explorer des forêts primaires et secondaires et découvrir des sites archéologiques fascinants.



Jour 9 (22 sept 2024) - Cordillère de Talamanca :



Cette région montagneuse est célèbre pour sa biodiversité et ses paysages impressionnants. La visite offre une transition spectaculaire vers un environnement de forêt de nuage, avec une flore et une faune distinctes et une fraîcheur bienvenue après la chaleur des basses terres.



Jour 10 (23 sept 2024) - Refuge Dr Alexander Skutch :



Dédié à la mémoire de l'ornithologue renommé, ce refuge permet d'explorer des sentiers naturels riches en espèces aviaires et offre une immersion dans la tranquillité de la nature, rendant hommage à la passion de Skutch pour le Costa Rica.



Jour 11 (24 sept 2024) - San Gerardo de Dota:



Niché dans les hautes terres de la cordillère de Talamanca, San Gerardo de Dota est un sanctuaire pour les amoureux de la nature et un paradis pour les ornithologues. Ce village pittoresque est enveloppé dans un écrin de forêts de nuages, où serpente le cristallin río Savegre. Réputé pour être l'un des meilleurs endroits au monde pour observer le majestueux Quetzal resplendissant, San Gerardo de Dota offre aux visiteurs l'opportunité unique de voir cet oiseau emblématique dans son habitat naturel.

Jour 12 (25 sept 2024) - Cahuita:



Cahuita est une perle de la côte caraïbe, connue pour son ambiance détendue et son riche héritage culturel afro-caribéen. Le Parc National Cahuita, avec ses plages de sable blanc bordées de cocotiers et son récif corallien, offre une excellente occasion pour la baignade, la plongée avec tuba et la découverte de la faune terrestre et marine. Les visiteurs peuvent espérer y voir des paresseux, des singes, des toucans et une variété de la vie marine en explorant ses sentiers et ses eaux cristallines.



Jour 13 (26 sept 2024) - Réserve indigène Kekoldi :



Située près de la vibrante ville de Puerto Viejo, la réserve indigène Kekoldi est un bastion de la culture indigène Bribri. Les visiteurs y découvrent un mode de vie en harmonie avec la nature et ont l'opportunité d'en apprendre davantage sur les traditions et l'artisanat local.



La réserve est également un site privilégié pour l'observation de la migration des rapaces, offrant un spectacle naturel fascinant et l'occasion d'apercevoir des espèces telles que les aigles, les faucons et les vautours dans un cadre naturel impressionnant.



Jour 14 (27 sept 2024) - Pierella Gardens :



Ce jardin écologique est un havre de paix où les visiteurs peuvent se rapprocher de la nature et observer une variété de papillons, d'insectes et d'autres petits animaux dans un environnement conçu pour leur bien-être. Les sentiers du jardin permettent de se promener au milieu d'une végétation luxuriante, offrant une immersion dans la biodiversité tropicale et des occasions d'apprentissage sur la conservation et la biologie des espèces locales.



Jour 15 (28 sept 2024) - Volcan Poas :



L'un des volcans les plus accessibles et actifs du Costa Rica, le Poas offre des vues spectaculaires sur son cratère fumant et le lac acide qu'il contient. Le parc national autour du volcan présente des sentiers à travers des forêts de nuages et des paysages lunaires, permettant aux visiteurs d'explorer une variété d'écosystèmes et d'observer la force de la nature. La zone autour du Poas est également réputée pour sa fraîcheur et sa verdure, offrant une pause rafraîchissante après les climats plus chauds des basses terres.



Tarif : $USD : $2 859 par personne

Base 6 personnes



Ce voyage ornithologique inclut :



14 nuitées en chambre double/Twin dans les hôtels/lodges de catégorie indiquée. la mise à disposition d’un minivan privé, tous frais de fonctionnement compris et kilométrage illimité les services d’un guide naturaliste francophone privé, tous frais de fonctionnement compris la pension complète telle que décrite sur l’itinéraire (voir description itinéraire) tous les transferts terrestres et maritimes les randonnées d’observation d’oiseaux décrites au programme la visite de la réserve biologique La Selva OET la visite des jardins de Pierella le safari boat sur le rio San Carlos. l’entrée à Ecocentro Danaus et aux ponts suspendus d’Arenal le safari boat sur le fleuve Tarcoles les entrées au PN Cahuita, au refuge Baru et au refuge Dr Alexander Skutch Assistance Morpho Evasions sur place 24h/24. Accueil en français à l’aéroport et remise d’un mini-guide animalier.

Le prix ne comprend pas :



les vols internationaux les entrées de parcs nationaux non indiqués comme inclus les repas et boissons non mentionnés précédemment les achats personnels les options (activités supplémentaires) les éventuels pourboires. par personneBase 6 personnes







