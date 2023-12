Nos actions durables au Costa Rica

Depuis 2011, notre agence de voyage locale basée au Costa Rica s’est spécialisée dans la création de voyages sur mesure durables . Le terme « durable », sostenible, en espagnol, n’était pas à la mode il y a 12 ans, cependant, ce terme nous a guidé depuis le début, et correspond, plus que jamais, à notre vision du tourisme : un tourisme qui a du sens, un tourisme raisonné, qui facilite les échanges et le dialogue entre les cultures, et qui est en soi un outil de conservation de la biodiversité.Cependant, la sémantique des mots « durable » ou « éco » n’est pas la même selon les acteurs du tourisme qui en font usage et selon les publics.Pour Morpho Evasions, le tourisme durable est d’abord et avant tout un tourisme qui respecte les populations locales, l’environnement et qui permet de promouvoir un pays et sa culture de la manière la plus neutre possible en laissant le minimum d’impact.Parmi les projets que nous avons mis en place en 2023, certains sont terminés et d’autres en cours de réalisation. Nous voulons, par volonté de transparence et de partage, faire un point rapide sur quelques projets.