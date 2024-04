Recrutement tourisme : 3 raisons d'utiliser un ATS La chronique de Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS

Quels sont les avantages d'utiliser un ATS : système de gestion de candidatures pour vos recrutement dans le tourisme ? Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS vous éclaire sur le sujet.



Rédigé par Guillaume VIGNERON le Lundi 22 Avril 2024

l'hôtellerie/restauration n'échappent pas à cette règle.



Entre les enjeux liés à la saisonnalité, au travail durant les weekends ou les jours fériés, la complexité accrue de trouver de bons profils ayant un sens aigu de l’expérience client, ou encore face une image de trouver de bons profils peut être un véritable casse-tête.



Face à ces défis chronophages, comment les responsables RH peuvent-ils séduire et embaucher le personnel adéquat en un temps record ?



La réponse tient en trois lettres : ATS (pour Applicant Tracking System ou système de gestion de candidatures en bon français).



Il est l’outil incontournable pour beaucoup de recruteurs de ce secteur car il offre une multitude d'avantages qui peuvent transformer le processus de recrutement, le rendant plus efficace, plus rapide et plus qualitatif.



Voici trois (bonnes) raisons d’utiliser un ATS pour gérer les recrutements dans le tourisme. Chaque domaine d'activité a ses spécificités en matière de recrutement, et les secteurs dynamiques du tourisme ainsi que deEntre les enjeux liés à la saisonnalité, au travail durant les weekends ou les jours fériés, la complexité accrue de trouver de bons profils ayant un sens aigu de l’expérience client, ou encore face une image de marque employeur dégradée dans certains secteurs (comme l’hôtellerie ou la restauration),Face à ces défis chronophages, comment les responsables RH peuvent-ils séduire et embaucher le personnel adéquat en un temps record ?Il est l’outil incontournable pour beaucoup de recruteurs de ce secteur car il offre une multitude d'avantages qui peuvent transformer le processus de recrutement, le rendant plus efficace, plus rapide et plus qualitatif.Voici trois (bonnes) raisons d’utiliser un ATS pour gérer les recrutements dans le tourisme.

Raison 1. Amélioration de la qualité de vos embauches Autres articles Emirates en quête de nouveaux talents

"Vis ma Vie", une initiative pour "créer une meilleure dynamique d'équipe"

Qui et comment recruter pour le tourisme d’affaires ?

Comment l'IA transforme le recrutement dans le tourisme ?

La Mer de Sable annonce 200 postes à pourvoir



Cela s'explique par le fait que l'ATS permet de filtrer et de trier les candidatures plus efficacement, en identifiant les candidats les plus pertinents pour un poste donné.



L’autre raison réside dans une fonctionnalité spécifique de ce type d’outil : la multidiffusion.



La multidiffusion des annonces d'emploi via un ATS permet en effet de couvrir un spectre plus large et diversifié de plateformes de recrutement, allant des sites généralistes tels qu’Indeed et Monster, jusqu'aux jobboards spécialisés.



Cette étendue de diffusion garantit non seulement une visibilité maximale des offres d'emploi, mais également l'atteinte d'une audience variée, incluant des candidats avec des compétences et expériences spécifiques. L'un des principaux avantages d'un ATS est sa capacité à améliorer la qualité des candidats embauchés. En effet, 78% des recruteurs utilisant un ATS ont constaté une amélioration de la qualité des candidatures.Cela s'explique par le fait que l'ATS permet de filtrer et de trier les candidatures plus efficacement, en identifiant les candidats les plus pertinents pour un poste donné.L’autre raison réside dansLa multidiffusion des annonces d'emploi via un ATS permet en effet de couvrir un spectre plus large et diversifié de plateformes de recrutement, allant des sites généralistes tels qu’Indeed et Monster, jusqu'aux jobboards spécialisés.Cette étendue de diffusion garantit non seulement une visibilité maximale des offres d'emploi, mais également l'atteinte d'une audience variée, incluant des candidats avec des compétences et expériences spécifiques.

Raison 2. Réduction de votre temps de recrutement La réduction du temps nécessaire à l'embauche est un critère fondamental pour mesurer l'efficacité du processus de recrutement, et l'implémentation d'un bon ATS se révèle être une solution de choix pour y parvenir.



Selon les données recueillies, une écrasante majorité (près de 90%) des professionnels du recrutement témoignent d'une accélération significative des embauches grâce à l'adoption d'un ATS, comparativement aux méthodes traditionnelles, souvent limitées à l'utilisation de tableurs Excel pour la gestion des candidatures.



Cette amélioration n'est pas surprenante étant donné les fonctionnalités avancées offertes par ces systèmes.



En effet, un ATS automatise un éventail de tâches répétitives et chronophages inhérentes au recrutement. Dès la publication des offres d'emploi sur diverses plateformes jusqu'au filtrage initial des candidatures, en passant par l'organisation des calendriers d'entretiens, chaque étape est optimisée.



Cette automatisation permet non seulement de réduire les délais d'attente pour pourvoir un poste mais également de libérer du temps pour les recruteurs, leur permettant ainsi de se consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée.

Raison 3. Construction et gestion de votre propre vivier de talents gérer un vivier de talents, ce qui est crucial dans le secteur du tourisme où la demande pour certains postes peut fluctuer saisonnièrement.



En conservant les informations des candidats intéressants qui n'ont pas été sélectionnés pour un poste précis, les entreprises peuvent rapidement pourvoir des postes vacants en puisant dans ce vivier de talents sans avoir à lancer un nouveau processus de recrutement.



En conclusion, l'utilisation d'un ATS offre de nombreux avantages pour



Ces systèmes facilitent également la communication et la collaboration au sein des équipes RH et permettent de construire un vivier de talents efficace. Un ATS permet aux entreprises de construire et de, ce qui est crucial dans le secteur du tourisme où la demande pour certains postes peut fluctuer saisonnièrement.En conservant les informations des candidats intéressants qui n'ont pas été sélectionnés pour un poste précis, les entreprises peuvent rapidement pourvoir des postes vacants en puisant dans ce vivier de talents sans avoir à lancer un nouveau processus de recrutement.En conclusion, l'utilisation d'un ATS offre de nombreux avantages pour le recrutement dans le secteur du tourisme, allant de l'amélioration de la qualité des embauches à la réduction des coûts et du temps de recrutement.Ces systèmes facilitent également la communication et la collaboration au sein des équipes RH et permettent de construire un vivier de talents efficace.

Quel ATS choisir pour couvrir vos besoins ?



Introduite en 2016 et établie à Toulouse, Taleez, entièrement développée en France, offre une alternative prometteuse.



Destiné principalement aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire (de 50 à 1000 employés), Taleez se distingue par sa capacité à gérer un minimum de 10 à 15 recrutements par an. Si vous travaillez dans la restauration, par exemple, voici une étude de cas qui pourrait vous intéresser.



Taleez excelle dans la multidiffusion d'offres d'emploi (comme évoqué précédemment) auprès de 80 jobboards, y compris ceux spécialisés dans le tourisme tels que Hosco, Clic&Tour, Emplois Espaces, Hôtellerie Restauration, Clic & Sport et ProfilCulture.



Taleez se révèle également être un outil efficace pour absorber un grand nombre de candidatures grâce à l'automatisation, tout en facilitant le traitement des profils rares via une riche CVthèque et une intégration avec



Il est ainsi possible de créer des viviers de candidats saisonniers, personnalisables y compris par localisation géographique, un atout non négligeable pour les recruteurs du tourisme.



Ajoutons à cela un espace carrière intégré, dédié à la gestion de contenu pour renforcer la marque employeur et un service client se distinguant par un contact humain et personnalisé (et bien sûr, en français), accessible par téléphone ou chat. Voici un outil bien complet, testé et approuvé !



Quel que soit le choix de solutions que vous ferez, il ne vous faudra pas longtemps pour abandonner votre bonne vieille feuille Excel pour gérer vos candidatures et exploiter un ATS afin d’éviter de perdre de précieuses opportunités d’embauche. Sur un marché saturé de systèmes de suivi des candidatures (ATS), où des acteurs comme Talentsoft et DigitalRecruiters (groupe Cegid), Workday, ICIMS et Recruitee dominent, une solution émerge spécialement conçue pour répondre aux exigences du secteur du tourisme.Introduite en 2016 et établie à Toulouse, Taleez, entièrement développée en France, offre une alternative prometteuse.Destiné principalement aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire (de 50 à 1000 employés), Taleez se distingue par sa capacité à gérer un minimum de 10 à 15 recrutements par an. Si vous travaillez dans la restauration, par exemple, voici une étude de cas qui pourrait vous intéresser.Taleez excelle dans la multidiffusion d'offres d'emploi (comme évoqué précédemment) auprès de 80 jobboards, y compris ceux spécialisés dans le tourisme tels que Hosco, Clic&Tour, Emplois Espaces, Hôtellerie Restauration, Clic & Sport et ProfilCulture.se révèle également être un outil efficace pour absorber un grand nombre de candidatures grâce à l'automatisation, tout en facilitant le traitement des profils rares via une riche CVthèque et une intégration avec LinkedIn. Il est ainsi possible de créer des viviers de candidats saisonniers, personnalisables y compris par localisation géographique, un atout non négligeable pour les recruteurs du tourisme.Ajoutons à cela un espace carrière intégré, dédié à la gestion de contenu pour renforcer la marque employeur et un service client se distinguant par un contact humain et personnalisé (et bien sûr, en français), accessible par téléphone ou chat. Voici un outil bien complet, testé et approuvé !Quel que soit le choix de solutions que vous ferez, il ne vous faudra pas longtemps pour abandonner votre bonne vieille feuille Excel pour gérer vos candidatures et exploiter un ATS afin d’éviter de perdre de précieuses opportunités d’embauche.

Guillaume Vigneron est le fondateur de la Super Agence SAS, basée à Paris.



Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.



Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.

Lu 134 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Forum Emploi Tourisme : Marseille recrute pour l’été 2024 Machefert organise son tout premier job dating