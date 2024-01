Comment travailler votre marque employeur pour 2024 ?

La prise de décision basée sur les données est un outil puissant pour la gestion de votre marque employeur. Actuellement, l’outil qui permet le plus facilement (et le plus efficacement) de traiter un grand nombre de data est l’Intelligence Artificielle générative, la plus connue d’entre elles étant ChatGPT.



Cela peut prendre plusieurs formes :



Analyse des données de recrutement : En analysant les données de vos précédentes campagnes de recrutement, vous pouvez identifier les profils de candidats les plus adaptés à votre entreprise. Par exemple, une agence de voyages pourrait utiliser l'IA pour déterminer quelles compétences et quels traits de personnalité sont communs aux employés les plus performants.



Suivi de l'engagement des employés : Utilisez des outils d'analyse pour mesurer l'engagement de vos employés. Cela peut vous aider à comprendre quels aspects de votre entreprise valorisent le plus vos employés, comme les opportunités de formation continue.



Personnalisation des offres d'emploi : L'IA peut aider à personnaliser vos offres d'emploi pour qu'elles résonnent mieux avec les candidats ciblés. Une entreprise de tourisme d'aventure pourrait, par exemple, utiliser l'IA générative pour adapter ses annonces de recrutement en fonction des intérêts des candidats passionnés par les activités de plein air.



Prévision des tendances du marché du travail : Les données peuvent vous aider à anticiper les tendances futures et à adapter votre marque employeur en conséquence. Un tour-opérateur pourrait utiliser ces données pour prévoir les compétences qui seront demandées dans le futur et commencer à les intégrer dans ses offres d'emploi actuelles.



« Le secret de l'action… c'est de s'y mettre », écrivait le philosophe Alain.



En matière de marque employeur, comme pour toute action ambitieuse et transformative, il est important d’initier des actions et de suivre les résultats pour obtenir rapidement des résultats en terme de recrutement.