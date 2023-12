La marque employeur : un levier stratégique pour le tourisme

La marque employeur est souvent négligée par les recruteurs dans le secteur du tourisme, notamment pour les agences de voyage, en raison de sa perception comme étant chronophage et non essentielle.



Toutefois, cette étape est cruciale pour assurer la durabilité des actions entreprises. En utilisant des indicateurs simples et des outils basiques tels qu'un tableur Excel, il est possible d'obtenir des résultats probants sans grande complexité.



Par exemple, un suivi des sources des CV (réseaux sociaux, site carrière, recommandations, etc.) et l'analyse du nombre de candidatures retenues par canal permettent d'identifier les canaux les plus efficaces.



Cela aide à concentrer les efforts sur les moyens de recrutement les plus performants.



De plus, prendre des notes qualitatives lors des entretiens peut révéler des axes d'amélioration pour le recruteur, comme la manière de présenter l'entreprise ou de répondre aux questions des candidats.



En adoptant une approche méthodique et régulière, les entreprises touristiques peuvent non seulement mesurer l'impact de leur marque employeur mais aussi améliorer continuellement leur processus de recrutement, le rendant ainsi plus attractif et efficace.