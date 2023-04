Agence de voyages : comment déployer une marque employeur ?

Qui souhaitez-vous voir venir ?

Qu’est-ce que cette personne pourra trouver dans votre entreprise pour s’y épanouir ?

Quels messages adresser à cette personne pour la faire postuler ?

Quel processus mettre en place pour la recruter effectivement ?

Comment trouver le bon équilibre entre les aspirations de votre nouveau salarié et ce que vous pouvez proposer ?

Comment faire en sorte que cette personne reste ?

Un message clair (que l’on appelle communément slogan) pour votre marque employeur

Des promesses que vous pouvez tenir

Des canaux de communication adaptés (online ou offline)

Des processus écrits pour que tout le monde dans votre agence de voyages sache ce qu’il doit faire

Des visuels (par exemple créés avec Canva) pour diffuser vos messages plus efficacement

Des offres d’emploi écrites et validées par l’ensemble du personnel

Pour mettre en place une marque employeur efficaceil est essentiel de se pencher sur la question des besoins de votre entreprise en matière de recrutement. Organiser des ateliers de travail avec du personnel motivé, des marqueurs et un tableau blanc est une excellente façon de commencer à réfléchir à ces besoins.Toutefois, le plus difficile est de se poser les bonnes questions pour identifier les profils de candidats souhaités, leurs aspirations et leurs motivations.Dans ce processus de réflexion, il est possible que des dysfonctionnements dans votre organisation soient mis en lumière, mais c'est normal : aucune organisation au monde ne peut se vanter de maîtriser entièrement son processus de recrutement de A (la marque employeur) à Z (la rétention collaborateur).Par la suite, il est essentiel de produire un document présentant :En fin de compte, il s'agit decapable d'attirer des candidats de qualité (et de fidéliser les employés existants).En travaillant en équipe et en réfléchissant avec soin aux besoins de l'entreprise, il est possible de créer une marque employeur efficace, même sans mobiliser un budget important.