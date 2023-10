Morpho Evasions et la reconnexion avec l’humain

Cette idée est devenue notre slogan. En effet, bien que le Costa Rica soit principalement célèbre pour sa biodiversité, l’expérience de découvrir ce paradis tropical ne peut être pleinement appréciée sans une population costaricienne fière de son pays, de sa nature, de sa culture, et dotée d'une amabilité exemplaire. Les identités culturelle et patrimoniale sont les gardiens de ce précieux trésor environnemental.



En ce jour, fin 2023, alors que les agences "durables" se multiplient, promettant l'extraordinaire, la surenchère dans le développement durable, nous nous posons la question de notre position par rapport à cette tendance. Qu'il s'agisse de pratiques concrètes ou d’actions moins honorables, nous devons nous demander comment faire connaître nos actions de manière tangible. Quels sont les impacts de notre secteur et comment pouvons-nous les mettre en valeur ou les compenser ?



La réponse s'est naturellement imposée à nous : rester simples. Depuis la création de l'agence, notre vision est ancrée dans l'emblématique slogan costaricien, "Pura Vida". Cela signifie profiter de la vie et de ses bienfaits. Pour nous, un voyage est un échange sincère entre deux peuples, entre humains.



Dans un contexte géopolitique complexe, où l'autarcie gagne du terrain, le rôle de notre agence de voyage est de maintenir un pont entre les peuples, de favoriser la communication. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en avant certains costariciens, des personnes engagées, passionnées, avec qui nous travaillons quotidiennement pour la création de nos voyages.



En septembre 2023, nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer le travail, la passion et la sincérité de ceux qui contribuent au succès de vos voyages au Costa Rica.



Avec humilité, nous ne prétendons pas être la plus grande des agences, la plus rentable, ou la plus présente sur les réseaux sociaux, mais nous nous efforçons de maintenir une vision simple, directe et respectueuse envers le Costa Rica, sa nature et sa population.