Formations d’expertise destination : comment est né l’organisme Prodesti...

Comment est né l’organisme de formation Prodesti ? Qui sont-ils ? et où vont-ils ? Bientôt 3 ans que Prodesti existe, et ce n’est que le début d’une grande aventure…



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 22 Avril 2024

Embarquée à bord d’une aventure humaine au service des agents de voyage, cette équipe d’experts passionnés, suit son cap et son objectif : amener les professionnels du tourisme à se spécialiser sur une ou plusieurs destination(s) 2021 - la création : « Tu peux faire une formation destination à mon équipe ? Pas plus d’une heure, sur le Chili, l’Argentine et le Pérou s’il te plait ».

« Bon ok… ». Luis et Gaël l’ont fait, trop souvent… en sachant que ça ne servait pas à grand chose. « Si seulement on avait le temps de faire une vraie formation technique sur une destination… pour le Pérou, il faut au moins 7 heures ! Ce serait tellement plus efficace. »



Luis Roche dirige alors une société de représentation de réceptifs d’Amérique du Sud en France, Gaël Lejay est directeur commercial d’un groupe de réceptifs d’Amérique Latine. Ils travaillent ensemble et tout se passe bien… jusqu’à la pandémie : « Et maintenant on fait quoi ? »

La créativité naît de la contrainte… Alors Luis expose son idée d’organisme de formation à Gaël et ses associés : « Allez-y les gars, c’est une super bonne idée, et avec cette pandémie, il y a le temps de bien développer ce projet »

Luis et Gaël font des recherches, sur les étapes de la création d’un organisme de formation, la certification Qualiopi et le financement des formations par les Opcos, un sondage auprès des dirigeants du secteur : « ça vous intéresserait ? Oui, il faut professionnaliser la formation destination, et le besoin est très fort pour nos agents » . Eux ils sauront être des experts formateurs sur plusieurs destinations d’Amérique du Sud… mais l’objectif est de proposer des formations sur toutes les grandes destinations internationales.

Alors ils font marcher leur réseau : « Tu ne connaitrais pas un spécialiste des US ? de l’Asie ou du continent Africain ? » . Les profils sont rares, mais une fois la connexion faite, Luis leur explique le projet Prodesti : ils adhèrent tout de suite… « On commence quand ? »



2022-2023 : le développement. Une fois la société créée, ainsi que son référencement en tant qu’organisme de formation, un programme pédagogique adaptable a été pensé, et élaboré, tout en suivant les critères de la certification Qualiopi. Chaque formateur destination a été scrupuleusement choisi en fonction de ses connaissances techniques et de son aisance lors d’une présentation, afin qu’il crée son support de formation tout en suivant les directives de Prodesti. Une vraie équipe de spécialistes reconnus et appréciés du secteur du tourisme international prend forme, avec une motivation commune : la transmission de leurs connaissances.



La certification Qualiopi est obtenue avec succès, la machine est lancée. Les premiers clients, de petites agences du réseau de Luis et Gaël font un premier essai : clients et formateurs sont hyper satisfaits, et en redemandent. Viennent alors de grosses opérations de formation, pour des agences indépendantes, des TO de taille moyenne, et un grand groupe basé à Lyon. La plupart des formations fournies sont alors en présentiel et les retours sont toujours enthousiasmants : « On n’a jamais eu d’aussi bons retour sur une formation » / « Les résultats sont immédiats, c’est quand la prochaine ? »

2024 - l’accélération : Afin de toucher les agences de tout le territoire, Prodesti lance alors ses formations en ligne à date fixe. C’est ambitieux, car il faut arriver à intéresser tout le secteur du tourisme international.

Prodesti contacte alors TourMaG, très intéressé par le concept, qui lui fait une proposition de communication.

Et surtout, Adrien Champagnat entre dans l’actionnariat : il devient associé de Prodesti, et prend en charge la direction commerciale.

Connu pour son énergie débordante et le réseau commercial qu’il a su développer en tant que représentant de destination, d’hôtels et de réceptifs, il apporte l’impulsion nécessaire à Prodesti afin de se faire connaître par tout le secteur, et de gagner la confiance de nouveaux clients.

Il a suivi l’évolution de Prodesti depuis ses débuts, et son intégration à l’équipe dirigeante s’est faite tout naturellement.



2025 et après : Prodesti est actuellement l’unique organisme de formation spécialisé sur l’expertise destination en France. « Afin de maintenir l’avance de Prodesti, nous allons amplifier notre catalogue de formations, en recrutant les meilleurs profils pour des formations comme le Japon et l’Inde, et des destinations moyens courrier : Turquie, Italie, Irlande / Ecosse, Grèce, etc. Prodesti s’applique aussi à constamment développer de nouvelles méthodes de formation, en adaptant de nouvelles technologies, et de nouveaux formats, adaptables à tous les professionnels du tourisme, mais aussi aux offices de tourisme et aux étudiants par exemple. » (Luis Roche – pdg de Prodesti)

Planning actualisé des formations en ligne interentreprises de Prodesti Quelques changements sur le planning du permier semestre 2024 de formations d’expertise destination en ligne de Prodesti :

Rwanda : Une nouvelle formation est proposée le lundi 22 avril, en une seule session de 4h, de 13h à 17h.



Emirats Arabes Unis : Nouvelle destination programmée ! La formatrice experte Caro Degryse vous donne RV le 21 mai pour vous former sur Dubai et Abu Dabi, évidemment mais aussi sur les autres émirats, moins connus et plus authentiques. Ces destinations ont beaucoup plus à offrir qu’on ne le croit… et sauront émerveiller les voyageurs les plus expérimentés !



Argentine et Brésil : 2 nouvelles dates pour ces destinations tant demandées. 4 et 6 juin pour l’Argentine, et 11 et 13 juin après-midi pour le Brésil.

Mexique : là, il y a plus à dire… Suite à un voyage récent de la formatrice Sylvie Lebot, et le nombre de nouveautés à présenter au Mexique (dont le fameux train Maya !), le format de la formation évolue… 2 sessions ne suffisent plus. Nous proposons donc une première session « Connaisseur » concentrée sur la péninsule du Yucatan le vendredi 7 juin de 9h30 à 13h, puis nous proposerons au deuxième semestre 2 autres sessions de 3h30 : Mexique Authentique et Mexique des Spécialistes, qui porteront sur les autres Etats et destinations thématiques (Mexico DF, Oaxaca, Chiapas, Pacifique, Villes Coloniales, Basse Californie, etc.).

Petit rappel sur les tarifs des formations Prodesti * Tarifs des formations en ligne (HT – Prodesti est exonéré de TVA) :

Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) = 300 euros par personne.



* Agences du réseau Selectour vous avez 10% de réduction sur ces tarifs, et devez vous inscrire via la Selectour Academy : academy@selectour.com



* Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros , pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.



N’oubliez pas que les formations Prodesti sont certifiées Qualiopi, et donc 100% remboursables par votre Opco !



Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98



Adrien Champagnat, Directeur Commercial associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 84 42 50 86



www.prodesti.fr



