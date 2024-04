Tim Clark (Emirates) : "nous avons tiré les leçons de ces derniers jours"

Nous savons que notre réponse est loin d'être parfaite. Nous reconnaissons et comprenons la frustration de nos clients due à la congestion, au manque d'information et à la confusion dans les terminaux. Nous reconnaissons que les longues files d'attente et les temps d'attente ont été inacceptables.



Nous prenons très au sérieux notre engagement envers nos clients et nous avons tiré les leçons de ces derniers jours pour rectifier le tir et améliorer nos procédures en cas de situation similaire à l’avenir.



Je tiens également à saluer et à remercier nos équipes, ainsi que nos nombreux fournisseurs et partenaires, pour les efforts herculéens qu'ils ont déployé 24 heures sur 24 cette semaine malgré les conditions difficiles, afin d'aider les clients, rétablir les vols de notre réseau et contribuer à ramener à la normale notre programme d’exploitation.



Enfin, une fois de plus, je tiens à présenter nos excuses, en mon nom et au nom de toutes les équipes d'Emirates, à tous les passagers et clients touchés par ces perturbations inédites.



Nous continuerons à travailler dur pour répondre à vos attentes et à la promesse de notre marque Fly Better.



Sir Tim Clark, Président d'Emirates Airline