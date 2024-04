Voyageurs bloqués à Dubaï : quelles obligations pour les compagnies ?

(les vols EK au départ de CDG le soir du 16 avril ont connu du retard pour le motif des intempéries à Dubaï et de givre sur l’appareil à CDG, en attente de dégivrage).

toutes les compagnies, qu’elles soient européennes ou non, sont soumises aux obligations résultant du Règlement 261/2004 au départ de l’UE. Elles doivent information aux passagers et prise en charge et assistance quelle que soit la cause (ou les causes) du retard.Notamment, si elles prévoient – sur la distance de vol assurée par EK – un retard de plus de 5h à l’arrivée (finale), elles doivent informer les passagers de leur possibilité de renoncer au vol devenu inutile et d’être remboursés dans un délai de 7 jours ou d’emprunter un vol ultérieur dans un délai approprié, en les hébergeant et restaurant pendant le temps d’attente.