Aviation d'affaires : Bombardier remplit son carnet de commandes au 1er trimestre 2024 +60% d'avions vendus et une hausse du carnet de commandes de 700 millions de dollars

Bombardier, chef de file mondial de l’aviation d’affaires, a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2024, marqué par une forte augmentation des revenus des activités de service et des commandes. De bons résultats qui lui ont permis le remboursement de 100 millions de dollars de dettes.



Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 25 Avril 2024

Bombardier a vendu 60% d'avions de plus au premier trimestre de 2024 qu'au même trimestre en 2023, ce qui porte le carnet de commandes à 14,9 milliards de



Les revenus de 1,3 milliard de dollars américains pour le premier trimestre tiennent compte de la croissance de 13% des activités de service après-vente par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent et de la livraison de 20 avions, ce qui est conforme au plan de production et aux prévisions de livraison, se situant entre 150 et 155 avions, pour l'ensemble de l'année.



Autre satisfaction pour le constructeur : le plan de production de Bombardier reste en bonne voie pour atteindre les objectifs de livraison de l'exercice 2024.



« Notre équipe a entamé l'année 2024 avec vigueur, grâce à l'augmentation marquée des commandes d'avions et aux revenus des activités de service.



Un rachat de dette de 100 millions de dollars Bombardier continue à faire des progrès en matière de réduction de la dette.



Dans un communiqué, l’entreprise annonce le rachat de dette de 100 millions de dollars conclu le 15 avril 2024, en utilisant les liquidités de son bilan et en aidant l'entreprise à demeurer en avance sur son plan de réduction.



Le renforcement de notre carnet de commandes, la croissance des flux de revenus récurrents et le remboursement de la dette sont tous des éléments essentiels de la solide performance de Bombardier, et notre premier trimestre de 2024 a été très positif dans ces trois domaines.



Un tel niveau d'exécution ciblée continue à assurer une base solide à notre équipe et à renforcir notre bilan » , a affirmé Éric Martel.

