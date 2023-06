Devenez expert du Pays du Sourire grâce à la Certification Thaïlande

1 → FORMATION EN LIGNE : présentée par Amanda Geraud (Directrice des Ventes), Olivia Calvin et Prakit Saiporn (Directeur Marketing de l’OT de Thaïlande), elle aborde les différents aspects et les points forts du Pays du Sourire.

Les agents de voyages peuvent y découvrir les informations essentielles et techniques, les destinations incontournables et plus intimistes, les us et coutumes, le tourisme éthique et responsable, les profils des voyageurs, des exemples de programmes...



Formation en ligne disponible ici