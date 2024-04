Un Circuit pour les Amoureux de la Nature, Découvrez les Açores avec DTravel DMC, votre agence réceptive au Portugal

Nous continuerons notre voyage jusqu'à l'île de Faial, l'île principale du triangle central. Ici, nous proposons de visiter le centre volcanique de Capelinhos et de nous consacrer à des visites panoramiques du Monte Espalamanca et de la principale ville, Horta. Si vous aimez les sentiers et les randonnées, nous vous suggérons de faire le sentier des Dix Volcans, un parcours d'environ 20 km qui relie la Caldeira au volcan des Capelinhos.



Il est impossible de visiter l'archipel des Açores sans visiter l'île de Pico, déclarée par l'UNESCO comme Patrimoine mondial pour son paysage volcanique avec de nombreux vignobles. Cette île montagneuse vous laissera sans voix. C'est sur cette île que se trouve la plus haute montagne du Portugal, le Pico, avec une hauteur de près de 2400m au-dessus du niveau de la mer, et qu'il est possible de visiter à pied pour les plus aventureux.