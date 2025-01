Un circuit religieux au Portugal avec DTravel DMC

Au-delà de nos frontières, nous nous dirigeons vers l'un des plus grands centres de pèlerinage d'Europe, Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est l'un des plus anciens itinéraires et le chemin portugais est de plus en plus populaire. Lié au culte de saint Jacques, des milliers de fidèles et de pèlerins marchent pendant des semaines jusqu'à la place principale pour s'approcher de la tombe du saint apôtre. Le chemin offre non seulement une expérience spirituelle profonde, mais aussi l'occasion d'explorer la beauté naturelle et culturelle du pays, en passant par des villages historiques, des paysages verdoyants et des églises centenaires. Nous pouvons décider de nous joindre à eux pour une courte promenade ou de profiter de l'atmosphère médiévale de la ville dans le confort de notre transport privé.Si vous désirez organise run pèlerinage ou si vous êtes intéressé par l'histoire de la religion catholique au Portugal, ce circuit est sans aucun doute incontournable. Contactez-nous à l'adresse www.dtravel.pt ou envoyez un courriel à info@dtravel.pt