Le film de DTravel "Un Client, un Arbre" récompensé au festival international du film touristique ART&TUR

À la fin de l'année dernière, DTRAVEL a lancé une campagne pour laquelle nous planterons un arbre en 2025 pour chaque client qui fait confiance à notre équipe.



Le film "Un Client, un Arbre" a été conçu et réalisé pour soutenir notre campagne et pour alerter les gens et les sensibiliser au problème des incendies qui ont durement frappé le Portugal. Avec cette vidéo, nous voulons transmettre les préoccupations qui nous touchent tous, mais surtout nous voulons envoyer un message positif : si nous unissons nos forces pour protéger, entretenir et renouveler nos ressources naturelles, il est possible de créer un monde plus vert et plus durable.



L'objectif ultime de la campagne et de la vidéo est simple : contribuer à un avenir plus vert, régénérer les zones touchées et laisser un héritage d'espoir aux générations futures.