Nazaré – Bien plus que des vagues géantes

Nazaré, bien plus que ses vagues géantes, est encore un village de pêcheurs authentique, où les traditions ancestrales sont encore bien vivantes. Ici, la mer rythme le quotidien, et les femmes, les fameuses "nazarenas", jouent un rôle essentiel dans l'économie locale.



Dès l'aube, les hommes partent en mer, bravant les vagues et les dangers pour rapporter du poisson frais. Pendant ce temps, les femmes, vêtues de leurs sept jupons colorés, attendent sur la plage, prêtes à accueillir les bateaux et à prendre le relais.



Dès que les hommes reviennent de la mer, il y a des ventes aux enchères de poisson frais, où les femmes, expertes dans l'art de la vente, animent les criées et négocient avec énergie pour obtenir le meilleur prix.



Au cours de ce processus, on peut encore voir l'une des images emblématiques de Nazaré : les pêcheurs faisant sécher les maquereaux et les sardines sur des filets tirés autour de cadres en bois, sous le soleil intense de la fin de la matinée.



Mais la tradition ne s'arrête pas là. La religion occupe une place importante dans la vie des habitants de Nazaré : La Vierge de Nazaré, protectrice des marins, est au cœur de l'identité locale.



La légende de Notre-Dame de Nazaré est un élément central de l'identité locale, le sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré étant un point de référence pour les pèlerins et les visiteurs.