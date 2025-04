Portugal : la destination idéale pour les groupes d'Incentives et les voyages d'entreprise

Le Portugal, avec son climat ensoleillé offrant plus de 300 jours de beau temps par an, est un choix parfait pour organiser des événements d'entreprise en extérieur à tout moment.



Au-delà de sa culture dynamique, de son hospitalité et de sa gastronomie savoureuse, le pays excelle en matière de team-building. Que vous recherchiez des activités classiques et stimulantes comme des régates, des rallyes gourmands à explorer en différents modes de transport (à pied, tram, gyropode, vélo), et des aventures en Jeep ou speed-boat, ou des expériences créatives telles que des escape games ou des défis d'équipe originaux dans des lieux emblématiques (caves de Porto), le Portugal saura répondre à vos attentes.



N'oublions pas les plaisirs des visites de « quintas » et des dégustations de vins dans le Douro, l'élégance des événements en bateau sur le Douro et le Tage, l'adrénaline de l'Autodrome de l'Algarve, l'immersion dans la cuisine locale grâce aux ateliers et l'évasion nature à Madère et aux Açores (randonnée, canyoning).



Autant d'options personnalisables pour souder vos équipes et créer des souvenirs mémorables.