Portugal Insolite : L'Âme de ses Villages Cachés

Deux des villages qui représentent le mieux l'idée du "musée folklorique en plein air". Des maisons taillées dans la roche, des pierres de granit transformées en habitations, des habitants qui discutent aimablement à la porte : une immersion totale dans la culture portugaise traditionnelle.



Belmonte, dans la Serra da Estrela, est un village fortement lié à l'histoire juive, avec un musée dédié à cet héritage. Les paysages montagneux et les champs verdoyants font de Belmonte une destination idéale pour les amoureux de la nature et de l'histoire. Le fromage de la Serra et les délices à base de porc sont les spécialités qui rendent toute visite encore plus savoureuse.



Monsanto, à Idanha-a-Nova, a été surnommé le "village le plus portugais du Portugal". Entre les maisons, des pierres se fondent avec elles et c'est l'une des plus grandes attractions pour les visiteurs qui les regardent avec étonnement. Avec ses rues étroites et escarpées, Monsanto offre un voyage dans le temps, préservant les traditions, l'architecture médiévale et des vues à couper le souffle sur la région de la Beira Baixa.