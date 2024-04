CroisiEurope : Cap sur les destinations authentiques de cet été !

En ce début de printemps, la grande compagnie fluviale vous convie aux rendez-vous à ne pas rater de cet été. Ces croisières promettent une immersion culturelle, gastronomique et bien sur des souvenirs mémorables.



Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 22 Avril 2024

Départs de l’été



֍ Une croisière au cœur de l’art vénitien



Offrez l’opportunité à vos clients de découvrir toute la culture de Venise à bord d’une croisière enrichissante. Cette charmante ville leur partagera son savoir-faire et son art indescriptible. Les passagers seront émerveillés par les fascinants chefs-d’œuvres de la Scuola Grande Di San Rocco et le théâtre olympique de Palladio. À la découverte des monuments dominants de la ville tels que le majestueux palais des Doges et l’emblématique théâtre La Fenice. Laissez-les s’aventurer dans les ateliers traditionnels des artisans et les ruelles pittoresques. Et enfin explorer l’île colorée de Burano et son musée de la Dentelle.



► Venise à travers les Arts | CroisiEurope

Les trésors historiques de la vallée du Rhin.



Pour vos clients passionnés d’Histoire, la croisière des 5 fleuves est une occasion de découvrir les villes emblématiques de Cochem, Francfort, Trèves et Luxembourg, en explorant la diversité culturelle et les paysages apaisants.

Faites-leur traversez les diverses cités au fil de l’eau, du Rhin à la Sarre, en passant par le Neckar, le Main, et la Moselle. À travers des visites mémorables, chacune vous racontera ses trésors cachés.



► Croisière sur 5 fleuves : Rhin, Neckar, Main, Moselle & Sarre | CroisiEurope



֍ Découverte des terroirs en Aquitaine



Suggérez à vos clients des vacances inoubliables dans le Sud-Ouest de la France, le long de la Garonne, de la Dordogne et de la Gironde. Au cœur des traditions françaises et du savoureux vin bordelais, faites-les embarquez dans une croisière haute en aventures.

Les croisières autour de Bordeaux permettent une immersion parfaite dans le riche patrimoine viticole de la région. De la dégustation de vin dans la cité médiévale de Saint-Emilion à la découverte du vieux port de La Rochelle, c’est une expérience inoubliable entre terre et mer qui sera rempli de diversités architecturales et culinaires.



► Croisières 2024 | Garonne, Gironde, Dordogne | CroisiEurope

Challenge agents de voyages Ne perdez plus de temps et lancez-vous dès à présent dans les excitants défis des Agents de Voyages.



La nouvelle édition du Challenge Agents de Voyages vous offre l’opportunité de partir sur la croisière de votre choix !



L’objectif ce challenge est simple : cumuler un maximum de points éligibles grâce à vos ventes individuelles du 01/01/2024 au 31/12/2024.



Avec vos gains, faites le choix d’une journée au siège à Strasbourg avec visite de la gare fluviale, d’une croisière maritime ou fluviale en Europe, d’un week-end à thème, ou d’une croisière inoubliable sur le Mékong ou en Afrique australe.



N’attendez plus et profitez d’une expérience extraordinaire ! Inscrivez-vous via ce formulaire :



Bénéficier de l’offre parrainage : un bonus de 500 points supplémentaire sera accordé si vous parrainez un/une collègue. Pour valider ces points il faudra que ce/cette collègue réalise au moins une vente éligible au challenge et se manifeste par mail.

Départs région Embarquez en toute sérénité avec CroisiEurope



Le leader européen des croisières fluviales facilite le déplacement de ses clients !



Offrez aux clients une option avantageuse : une croisière au départ de votre ville ou région. L’objectif ? Assurer aux passagers un voyage dans les conditions les plus paisibles.



Les croisières sont accessibles avec des départs en avion depuis les grandes villes de France, Suisse et Belgique. Cette option a été conçue afin de simplifier l’organisation des vacances et d’instaurer une ambiance relaxante pour le départ.



Donnez l’opportunité à vos clients d’économiser du temps et de partir l’esprit tranquille grâce à cette option sans problème !



► Departs Regions | CroisiEurope

