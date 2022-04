Appli mobile TourMaG



Morpho Evasions Costa Rica, Réceptif Costa Rica Découvrez le Costa Rica avec Morpho Evasions, l'agence de voyage locale spécialisée dans la création de voyages sur mesure durables.

L’agence de voyage réceptive Morpho Evasions est basée au Costa Rica depuis 2011. Nous sommes spécialisés dans la création de voyages sur mesure et durables qui permettent un échange authentique avec les populations locales. Des conseils d’experts, une assistance 24/7 en français, une éthique environnementale irréprochable et une adaptabilité accrue constituent l’ADN de l’agence Morpho Evasions.

Rédigé par DestiMaG le Jeudi 7 Avril 2022

2011







Groupes / Petits-groupes / FIT

Groupes scolaires

En famille

Sur-mesure

Voyages durables

Circuits à la carte

Observation animale

Ornithologie

Découverte

Aventure

Incentive

Sport

Détente

Yoga

Voyage de noces

Plongée

Trek

Surf

Autotour





Qui sommes-nous ?

Particulièrement concernée par le tourisme durable, l’agence Morpho Evasions a été créée en 2011. Le tourisme comme outil de conservation nous a permis de créer des voyages sur mesure uniques, inédits et équitables qui font la part belle aux échanges entre la population locale et les voyageurs.



Notre agence francophone locale, basée à Alajuela, a été créée par des guides naturalistes qui ont parcouru le pays de long en large au service de l’écotourisme. Elle est maintenant complétée de passionnés de voyage et particulièrement du Costa Rica.



Notre présence au Costa Rica nous permet d’être le plus réactif possible que ce soit au niveau assistance, au niveau logistique mais aussi dans l’actualisation des prestations proposées et leur qualité.



C’est avec le plus grand catalogue de prestataires que Morpho Evasions propose des voyages sur mesure, 100% adaptables aux envies des voyageurs.



Nous réalisons une sélection soignée, poussée et répondant à un cahier des charges précis en matière d’action sur l’environnement pour choisir nos prestataires privilégiés. Nous contrôlons par la suite la qualité des services offerts par les prestataires en inspectant les lieux et en analysant avec la plus grande attention le retour de nos voyageurs suite au contrôle qualité que nous leur faisons parvenir.



Nous offrons un point de contact en France afin de ne pas dépendre des 7h ou 8h de décalage horaire et pouvoir répondre au plus vite aux demande de devis mais également aux urgences.



Enfin, chaque voyageur, reçoit la même attention de qualité avec un guide francophone à la réception de l’aéroport, un transport privé, un carnet de voyage digital complet téléchargeable sur tous les smartphones, un package de bienvenue avec des documents sur les zones touristiques visitées et l’exclusivité Morpho Evasions : un guide animalier en quatre langues illustré.



Notre vision du voyage au Costa Rica





C’est avec fierté et plaisir que nous aimons à partager ces adresses exclusives qui nous permettent de vous montrer un Costa Rica authentique et éloigné du tourisme de masse.



Précurseurs du voyage sur mesure au Costa Rica et des voyages durables nous avons construits des circuits adaptés à tous types de public : voyage en famille, voyage entre amis, en lune de miel, pour étudiants et même en solo.



En ce qui concerne les véhicules de location que nous proposons, il s’agit de véhicule labélisés Carbone Neutre.



Afin de diminuer encore l’impact de nos voyages au Costa Rica nous proposons des participations volontaires à des compensations Carbone ou à d’autres associations locales qui œuvrent pour la reforestation, l’éducation environnementale ou encore la préservation de l’environnement.



Morpho Evasions plante activement des arbres sur des zones forestières privées dédiées à la reforestation afin de préserver ces plantes de futures coupes pour la commercialisation. Nous contribuons ainsi à améliorer notre empreinte carbone.



L’humain au cœur de nos voyages étant notre slogan, nous nous assurons qu’aucun de nos prestataires ne permette l’exploitation sexuelle de mineurs.



Les différents projets sociaux que nous avons mis en place, notamment dans la région de Boca Tapada à conduit à la création d’une coopérative (Coopeagrotour) et d’un label : Rural Sense, qui permet aux familles locales de recevoir des voyageurs en quête d’authenticité et de simplicité.



Toutes nos actions réunies nous ont amenées à être labélisés par le très exigeant Label de tourisme durable CST (Certification Of Sustainable Tourism) attribué par l’Institut de tourisme costaricien.



Une grande variété de voyages

Le Costa Rica a ceci de merveilleux qu’il permet à tous les voyageurs d’y trouver son bonheur.

En effet, le Costa Rica compte plusieurs volcans dont 5 encore actifs, deux océans (Atlantique et Pacifique), des biotopes allant de la forêt sèche du Guanacaste aux forêts nuageuses de Monteverde.



Le pays possède également la zone la plus intense biologiquement parlant (selon le National Geographic), à savoir le parc national Corcovado. Les parcs nationaux du pays participent pleinement à la renommée mondiale du Costa Rica sur la richesse de sa biodiversité.



Voyager au Costa Rica c’est pouvoir voir le lever de soleil sur une plage des Caraïbes le matin et le voir se coucher sur une plage du Pacifique le soir, le tout dans la même journée.



Notre catalogue quasi exhaustif des prestataires touristiques nous permet de répondre à la très grande majorité des demandes.



Point important nous ne faisons pas la promotion d’activités telle que le Quad qui détruisent les sentiers forestiers, ou encore les tours en Jet Ski.



De plus, nous ne vous proposerons pas de tours exploitant des animaux sauvages.



De par sa grande diversité et par notre connaissance du terrain et de ses contraintes opérationnelles, nous sommes à même de vous proposer des voyages en famille (que nous testons nous même avec nos enfants), des voyages entre amis, en couple pour des voyages découverte ou lune de miel, en petits groupes ou encore des voyages jeunes étudiants (14 – 17 ans) ou Incentive.

Pourquoi Morpho Evasions ?

Nos engagements concrets et transparents nous permettent de vous offrir des voyages au Costa Rica qui dépassent les standards du tourisme.



De par nos actions auprès de la conservation environnementale, de la reforestation, de l’éducation environnementale et du bien-être social, nous nous efforçons de rendre le tourisme utile et équitable.

Nous mettons un point d’honneur à être compétitif mais juste au niveau des tarifs. La confiance que nous avons ainsi développée auprès de nos prestataires rejaillit sur vos voyageurs. « Ce sont des voyageurs de Morpho ! ».



Nous assurons également une assistance sans faille à tous les voyageurs depuis 2011 et en français. Nous sommes joignables par téléphone, par mail ou par WhatsApp 24h/24.



Choisir Morpho Evasions c’est penser au voyage de demain, qui minimise son impact sur l’environnement, qui fait la part belle aux rencontres avec les populations locales, sans folklore mais dans l’authenticité. C’est offrir des expériences uniques, inédites, qui feront sortir vos voyageurs des sentiers battus et qui feront de leurs aventures un voyage unique.



Nous mettons régulièrement en place des webinaires afin de former les agents de voyages désireux de connaitre les dernières nouveautés, les bons plans ou encore les possibles nouvelles contraintes à prendre en compte. Il s’agit de notre rôle de spécialiste que nous mettons à votre disposition et au service de vos voyageurs.



Pour les agences de voyages partenaires nous proposons un lien vidéo personnalisé au nom de votre voyageur, afin qu’il puisse visualiser en quelques minutes l’essentiel de son futur voyage. L’expérience nous a prouvé que cette aide visuelle était une énorme plus-value au moment de convaincre nos voyageurs.



Morpho Evasions Costa Rica

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Mathieu Vallée

Directeur et co-fondateur de Morpho Evasions

50 m. Oeste del Mop, barrio maracaná,

San Carlos, Alajuela.

Costa Rica

info@morphocostarica.com

Paola Cardinale Villalobos

