SNCF : des incendies volontaires perturbent fortement le trafic TGV

Au tableau d'affichage des trains de la gare Montparnasse, au départ et à l'arrivée, un grand nombre de trains affichent d'importants retard : entre 30 mn et jusqu'à 3h.



Certains ont été supprimés. En gare du Nord, plusieurs TGV Inoui à l'arrivée en provenance de Dunkerque, Valenciennes, et Lille Flandres ont aussi des retards estimés entre 1h30 et 1h40.



En garde l'Est, les TGV à l'arrivée en provenance de Strasbourg, Thionville et Remiremont enregistrent des retards entre 1h20 et 1h50.



Au départ de Bordeaux Saint-Jean, même scénario. Les trains au départ affichent des retards estimés entre 25 mn et 3h20.



A Nantes aussi, les TGV ont des retards importants au départ et à l'arrivée.