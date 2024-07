Quartier Libre prépare l’hiver 2024/2025 en Laponie

Nous vous proposons un programme très complet et une formule en pension complète.

L’hôtel Pite Havsbad situé à Piteå est un très bel hôtel doté d’un SPA (1 entrée offerte), d’une patinoire, d’un bowling, mais aussi d’un parc aquatique en accès gratuit avec ses jacuzzis, ses piscines et leurs 5 toboggans. De plus, les clients profiteront de la majorité des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à tous nos clients un équipement « grand froid » qu’ils conserveront pendant toute la semaine et les protégeront des températures hivernales lapones afin de profiter pleinement du séjour.

A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade en chiens de traîneau, un dîner et une soirée sous une Tipi tente au bord de la mer Baltique, une randonnée en ski nordique et une excursion en raquettes.



Quelques nouveautés pour améliorer, s’il en était besoin, la qualité du séjour :

Réalisez votre rêve d'enfant et partez à la rencontre du Père Noël que l'on appelle aussi Tomten ! Enfoncez-vous dans la forêt pour vivre ce moment hors du temps. Installé dans sa chaleureuse Kota traditionnelle, il vous attend impatiemment. Peut-être aurez-vous l'occasion d’apercevoir ses rennes !



La visite du village-église d’Öjebyn, dont l’édifice religieux date de 1500, situé à proximité de Piteå.