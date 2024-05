Actour Trekking, Réceptif Cap Vert Découvrez le Cap Vert avec Actour Trekking

Actour Trekking est une agence de voyages locale basée au Cap Vert, spécialisée dans l'organisation de séjours axés sur le trekking et la randonnée. Nos circuits sont conçus pour offrir aux passionnés de la marche une immersion complète dans les splendeurs des îles du Cap Vert.

Rédigé par DestiMaG le Lundi 13 Mai 2024

Bienvenue chez Actour Trekking, votre guide vers les merveilles naturelles et culturelles du Cap-Vert ! À travers nos voyages sur mesure et nos circuits soigneusement élaborés, nous vous invitons à explorer les îles envoûtantes de l'archipel du Cap-Vert d'une manière authentique et immersive. Que vous souhaitiez gravir les sommets volcaniques, vous aventurer sur les sentiers côtiers pittoresques ou plonger dans la riche culture créole, notre équipe locale d'experts passionnés est là pour vous accompagner à chaque étape.

Agence locale

Actour Trekking est profondément enracinée dans la culture, la communauté et l'économie locales et se distingue comme une agence de voyage entièrement locale.



Organisation de treks

Actour Trekking organise des treks à travers les paysages variés et magnifiques du Cap-Vert. Ces treks peuvent varier en difficulté et en durée, adaptés à différents niveaux de compétence et d'intérêt.



Guidage professionnel

L'agence dispose de guides expérimentés et compétents qui accompagnent les voyageurs tout au long de leur trek. Ces guides connaissent parfaitement les sentiers, la faune, la flore et la culture locales, offrant ainsi une expérience enrichissante et sûre.

Itinéraires personnalisés

Actour Trekking propose des itinéraires personnalisés en fonction des préférences et des besoins des voyageurs. Que ce soit pour découvrir les volcans, explorer les montagnes, ou se plonger dans la culture locale, l'agence peut adapter les itinéraires en conséquence.



Soutien logistique

En plus du guidage, l'agence assure également un soutien logistique complet pour ses clients. Cela peut inclure la gestion des hébergements, des repas, du transport et de tout autre besoin logistique pendant le trek.



Sensibilisation à l'environnement et à la culture locale

Actour Trekking met l'accent sur le respect de l'environnement et la promotion de la culture locale. Les guides encouragent les voyageurs à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et facilitent les interactions authentiques avec les communautés locales.



Activités complémentaires

En plus des treks, l'agence peut également organiser une gamme d'activités complémentaires telles que des excursions d'observation de la faune, des visites de villages traditionnels, des séances de plongée, et plus encore, pour offrir une expérience complète et diversifiée.



Séjour en immersion au Cap Vert, São Vicente et Santo Antão



Découvrez la beauté naturelle et la diversité culturelle du Cap Vert lors de ce circuit découvert unique combinant deux îles fascinantes : São Vicente et Santo Antão. Ce voyage vous emmènera à travers des paysages magnifiques, des villages pittoresques et des sentiers de randonnée spectaculaires, offrant une expérience inoubliable.



Type de circuit : itinérant.

Durée : 8 jours / 7 nuits

Niveau : **

Portage : Uniquement vos affaires de la journée

Transferts : Par minibus, et en bateau

Hébergement : chez l’habitant, Maison d'hôtes et hôtel

Encadrement : Guide-accompagnateur capverdien francophone

Nº de personnes : à partir de 4 participants



Actour Trekking

Adilson, fondateur de l'agence Actour Trekking

Sao Vicente

2110 CABO VERDE



Whatsapp : +2389143524

info@actourhiking.com

www.actourhiking.com





