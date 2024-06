Le Panama, petit pays d’Amérique central a pourtant tout d’un grand. Carrefour des Amériques et des océans, traversé sur 80 km par son fameux Canal, Panama est un pays de superlatifs. Sa capitale d’abord est le témoin d’un riche passé historique avec les ruines de Panama « La Vieja », son quartier colonial réhabilité et enfin sa ville super moderne appelée également « petite Dubai ». Recouvert a 40% de forêt primaire, abritant une faune et flore abondantes à quelques km seulement de la ville, Panama est entouré par l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes. De nombreuses iles et archipels sauvages la composent dont les plus connus Bocas de Toro et les San Blas ou encore la « petite Galapagos » l’ile de Coiba. C’est pourtant du côté de la population que se trouve le plus grand attrait de ce pays très accueillant. Façonné par 500 d’histoire, de transhumance, Panama est le jardin d’Eden, d’un peuple multi culturel et multiethnique vivant en harmonie et considéré comme un des plus heureux au monde.



Tucaya Travel est, spécialiste en Amérique Latine depuis 28 ans avec ses bureaux au Panama depuis 2004.



Voici le TOP 10 de pourquoi organiser un voyage au Panama :

● 3 archipels aux plages immaculées, 7 ethnies, une nature abondante et préservée.

● La possibilité de se baigner le matin dans les Caraïbes et le soir dans le Pacifique (80 km séparent les deux océans)

● Des distances courtes, des transports originaux pour des journées riches et confortables.

● Naviguer sur le canal de Panama, une des 7 merveilles du monde.

● Un des rares pays au monde au bilan carbone négatif et dont 30% de ses océans est protégé.

● Des traditions, folklore et culture hautes en couleur.

● Un pays préservé des désastres naturels.

● Une stabilité monétaire ($), économique, politique, et sociale

● Une grande connectivite aérienne à travers le Hub des Amériques : vols quotidiens AF, KLM / connexion possible avec Costa Rica/ Colombie et Equateur.

● Une offre hôtelière riche et variée, une gastronomie de haut niveau.