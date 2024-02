UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET FAMILIALE

L’équipe Tucaya Equateur se trouve à 100% sur le sol équatorien et partage les memes valeurs : la solidarité, l’éco-responsabilité, le respect et l’intégrité. Formée d’une petite dizaine de personnes, l’esprit familiale prone et le partage d’informations est efficace, ce qui favorise l’expertise et la qualité de ses services.



UN RÉSEAU BIEN RENFORCÉ

L’agence dispose d’un grand réseau interne, que ce soit au Venezuela, en Colombie, au Panama ou au Costa Rica. Elle travaille également avec un réseau de partenaires en Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Floride et Bahamas, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou et Salvador avec qui les memes valeurs sont partagées.



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET SUR-MESURE

Avec son expertise sans faille, l’agence s’engage à vous accompagner du début à la fin pour vous créer un itinéraire à votre image, l’itinéraire de vos reves, tout en conservant les plus hauts standard de qualité !

Une fois sur place, vous aurez non seulement un accompagnement personnalisé avec votre guide local et national mais aussi un contact local, francophone, à votre disposition par téléphone à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit.

Chaque interlocuteur que vous rencontrerez par l’agence est une personne de confiance et liée directement à l’agence. Aucun intermédiaire externe.



POUR TOUS LES GOUTS ET TOUS LES BUDGETS