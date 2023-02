Pourquoi choisir le Costa Rica pour les voyages étudiants

Éducation environnementale :

Culture :

Développement durable :

Activités de volontariat :

Le Costa Rica est un leader mondial en matière de protection de l'environnement. Les étudiants peuvent apprendre sur les politiques écologiques du pays, la conservation de la faune et de la flore, et la production d'énergie renouvelable. De tous les contenus pédagogiques, cette thématique écologique trouvera un écho concret dans les efforts de conservation du pays.Le Costa Rica est un pays multilingue et multiculturel avec une population accueillante et amicale. Les étudiants peuvent découvrir la culture costaricienne, y compris les traditions, la musique, la cuisine et les festivals.Le Costa Rica est un pays en développement qui s'efforce de maintenir un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement. Les étudiants peuvent en apprendre davantage sur les efforts du pays pour atteindre un développement durable Les étudiants peuvent participer à des activités pratiques telles que la cueillette de données sur la biodiversité, la restauration de l'environnement, la participation à des projets communautaires et la découverte de la culture locale.