Les actions de préservation environnementale et de soutien social chez Morpho Evasions

Nous promouvons également au maximum les activités et les logements de petites entreprises de zones rurales ; en plus de supporter économiquement les habitants, ces moments sont souvent synonymes de rencontres authentiques et d’immersion dans la culture « tica » pour les voyageurs.Nos efforts en matière de tourisme durable ont été récompensés par le plus haut label qualité du Costa Rica : le CST. La Certification pour un Tourisme Responsable (Certificado para la Sostenibilidad Turística) est un label officiel pour les entreprises de ce secteur qui œuvrent pour un tourisme responsable et qui optimisent la gestion des ressources naturelles, sociales et culturelles. Ce label, valable deux ans, nous permet de proposer des circuits en adéquation avec notre éthique sociale, culturelle et environnementale.Nous avons également mis en place notre propre certification pour attester de la qualité durable de nos prestataires, intitulée Rural Sense. Au travers d’un accompagnement personnalisé, nous proposons à nos différents collaborateurs d’améliorer leurs pratiques dans le but d’adopter un comportement plus responsable correspondant aux valeurs du tourisme rural et communautaire.De plus, Morpho Evasions met un point d'honneur à n’autoriser aucune exploitation sexuelle de mineurs. C'est pourquoi nous faisons partie de l'association Paniamor et avons signé le code de conduite du tourisme respectueux.Entre 2023 et cette nouvelle année 2024 nous poursuivons le développement de différentes actions et mettons en place de nouveaux partenariats. Notre travail dans la zone de San Carlos porte ses fruits ; nous continuons d’appuyer économiquement l’association 4 angelitos et son programme de reforestation et protection des arbres natifs. Nous avons également aidé l’association sportive du Triathlon de San Carlos en sponsorisant la course et en leur faisant une donation pour l’élaboration de t-shirt et de sacs pour l’évènement.Toujours dans le nord du pays, à Guatuso, nous collaborons avec la communauté autochtone Malekus. Après avoir établi un diagnostic de leurs infrastructures et de leur logistique, nous nous attelons maintenant au suivi de leur développement pour qu’ils puissent proposer des activités de qualités, authentiques pour nos voyageurs.