Les visages du Costa Rica

Bonjour, je m’appelle Naomy et j’ai créé la marque Sapoa Yus.



Sapoa Yus veut dire la couture Sapoa dans notre langue.



Avant, le terme Sapoa désignait une époque d’échange entre les communautés de l’Amérique du nord et de l’Amérique du sud. J’utilise ce terme car j’aime cette notion d’échange entre les peuples. Je suis issue de la communauté Boruca, j’ai une fille de 7 ans et je continue des études en marketing.



Sapoa -Yus a été crée l’année de la pandémie.



A l ‘époque je travaillais avec mon compagnon dans le domaine du tourisme. Au moment de la pandémie, nous nous sommes retrouvés sans travail. Nous avons dû trouver une solution car nous nous sommes retrouvés sans emplois tous les deux.



Un jour, j’ai été faire des courses au supermarché et j’ai vu une machine à coudre. Elle m’a rappelé ma mère. Elle cousait beaucoup. J’ai dit à mon compagnon que je voulais l’acheter mais nous n’avions pas d’argent.



Le mois suivant, durant le Black Friday, j’y suis retourné et j’ai acheté la machine à coudre.



J’ai alors commencé à coudre des vêtements pour ma fille, des robes, des t-shirts, des jupes pour mon bébé. Je cousais des vêtements très simples.

Un jour, une entreprise m’a contacté. Je cousais tout d’abord des vêtements simples, sans identité propre. Mais j’ai ensuite cousu des vêtements avec du tissu de notre communauté et des motifs de notre culture cousus sur les vêtements.



C’est à ce moment que j’ai mis sur les réseaux sociaux des photographies de mon travail avec le design Boruca.



Peu de temps après, j'ai eu une commande de 5 chemises pour hommes. Je n’avais jamais fait cela.



J’ai cherché sur Youtube, j’ai suivi des tutoriels et j’ai coupé mes premiers patrons. J’ai ainsi réalisé ma première commande. C’était inespéré en temps de pandémie.



Avec l’argent de ce premier travail, je me suis acheté une autre machine à coudre qui réalise des coutures plus fines. Et voilà comment j’ai commencé.

Même si je vivais loin de ma culture, je vivais à Liberia (nord du Costa Rica), ma communauté m’a toujours encouragé et m’a proposé d’autres projets de coutures.



C’est ainsi que pendant la pandémie, c’est moi qui ai pu maintenir mon foyer économiquement. Et tout cela grâce à des vidéos de Youtube.



Actuellement, je me sens très chanceuse. J’ai deux machines industrielles, et mes deux vieilles machines. Sapoa est un projet de vie. Je sens que je pourrai le suivre toute ma vie. Avant cela, je travaillais en tourisme, en cuisine (j’ai été second de cuisine à 18 ans) mais je suis revenu dans ma communauté.



Avec l’aide d’une dame de la communauté, j’ai appris à avoir confiance en moi, à ne jamais douter de mon potentiel, à oser réaliser mes projets. L’identité Boruca, au niveau textile, n’était pas vraiment connue des costariciens. Les tissus du Guanacaste sont les plus populaires. Je me sens vraiment investie par mon devoir social auprès de ma communauté. Je fais partie d’une association qui a pour but aider les femmes entrepreneuses qui ont des enfants et qui peuvent les éduquer grâce à l’artisanat. Je suis fière de pouvoir intégrer dans chaque tissu une part de notre identité culturelle. Les gens s’identifient beaucoup avec l’idée de promouvoir une culture indigène. L’histoire même du textile est particulière. Nous le confectionnons avec le coton de notre région. Nous travaillons aussi avec du coton industriel pour des commandes standard.