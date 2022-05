Appli mobile TourMaG



Les voyages durables au Costa Rica avec Morpho Evasions

Dès la création de notre agence de voyage réceptive en 2011, nous avons fait le choix de nous spécialiser naturellement vers les voyages sur mesure et l’écotourisme.

Pour se faire, nous nous sommes appuyés sur une connaissance poussée du Costa Rica : notre expérience de guides naturalistes accompagnateurs nous a énormément aidé, tant au niveau des caractéristiques logistiques du pays que par le contact concret des voyageurs avec les hébergements et les activités.



Nous avons ainsi référencé de nombreux lodges, activités, prestataires, loueurs de voiture qui correspondaient à notre éthique de voyage et à l’ADN de voyage responsable qui constitue Morpho Evasions.



Nous avons également mis un point d’honneur à ne pas ajouter cette plus-value environnementale à nos devis. Le



Si l’information est, de nos jours, omniprésente, les sites Internet donnant à peu près toutes les informations possibles, c’est bien notre rôle d’expert du Costa Rica qui est plébiscitée chez Morpho Evasions. C’est une fierté pour nous de pouvoir répondre aux demandes les plus complexes, les plus spécifiques et de voir le retour enchanté de nos voyageurs.



Une vision d’un tourisme durable Notre démarche s’est toujours appuyée sur notre leitmotiv « L’humain au cœur de nos voyages ».



Nous avons donc travaillé sur plusieurs points essentiels pour construire des partenariats commerciaux durables, de confiance avec les prestataires et populations locales.



Tout d’abord, l’obtention du label CST (Certification of Sustainable Tourism) délivré par l’Institut du Tourisme Costaricien. Ce label très exigent récompense les efforts des entreprises qui œuvrent pour le tourisme durable.



Le CST ne peut être obtenu qu’après la validation de très nombreux critères exigeants dont les preuves fournies sont analysées et qualifiées par l’Institut du Tourisme Costaricien lui-même. C’est donc pour nous une fierté de pouvoir être labélisé CST.



Si la labélisation était pour nous essentielle nous voulions aller encore plus loin. La plupart de nos actions étant, d’ailleurs, réalisées sur le terrain.





Etre une agence responsable



Plus spécifiquement à notre vision du voyage durable nous mettons en œuvre au quotidien ces actions :



Une confiance réciproque avec nos voyageurs et une assistance sur place irréprochable

Voyager à l’étranger n’est jamais anodin, que ce soit des familles, des petits groupes ou des individuels qui voyagent au Costa Rica, il faut pouvoir le faire en toute sérénité. C’est pourquoi nous offrons une assistance francophone 24h/24, car il est essentiel de pouvoir compter sur l’agence locale pour vous épauler, vous conseiller et vous assister en cas de pépin !



Minimiser notre impact sur l’environnement

Il s’agit là d’un projet d’envergure. Depuis 2011, nous privilégions le télétravail. Ceci a eu pour conséquence d’augmenter la qualité de vie de nos collaborateurs (moins de temps sur les routes, économie d’énergie). Notre agence étant basée à côté de l’aéroport, nous minimisons également les trajets pour recevoir les voyageurs à leur sortie de l’aéroport. Nous avons également développé des carnets de route digitaux, qui diminuent drastiquement nos impressions.



Compensation carbone

Elle se réalise par des projets de reforestation que nous avons soit au sein de l’agence Morpho Evasions elle-même : dans une ferme dédiée à la reforestation. Soit auprès de fondations locales comme la Fondation Corcovado.



Impliquer les populations locales

Les costariciens sont par nature enjoués, respectueux de l’environnement et fiers de partager les trésors de leur pays. Ce sont ainsi des rencontres et des échanges authentiques que nous prônons. Le respect des populations locales est au cœur de notre vision de l’écotourisme. Il se fait par la bienveillance, l’authenticité et l’échange.



Nous choisissons avec soin des prestataires touristiques locaux, impliquons les communautés et un grand nombre de familles costariciennes afin de permettre une meilleure répartition des revenus. Nous mettons en place, avec les communautés, de projets pour la protection de la culture locale, des espèces animales et végétales ainsi que le développement durable des activités touristiques.



Améliorer notre fonctionnement d’agence

Tous nos processus sont optimisés pour diminuer notre impact sur l’environnement. Que ce soit notre système de gestion (nous n’avons plus aucune impression, sauf demande exceptionnelle), nos documents de voyages, nos conférences et présentation de produits en visioconférence, le télétravail généralisé, les produits d’entretien respectueux de l’environnement. Ces actions ont également une autre action positive qui est de faire baisser nos coûts de fonctionnement et d’en faire bénéficier nos clients en conservant une excellente qualité.



Sélectionner les prestataires les plus respectueux de l’environnement Nous nous appuyons tout d’abord sur notre connaissance de nos prestataires. Ce sont des inspections régulières, des contacts honnêtes avec les professionnels du tourisme qui nous permettent de mieux qualifier nos offres.



Le feedback de nos clients est également extrêmement important. Le Costa Rica comptant énormément d’offre touristique nous ne pouvons pas tout visiter. Cela nous prendrait beaucoup de temps et le coût « carbone » serait énorme. Les retours constructifs sont donc essentiels.



Lutter contre les inégalités.

Morpho Evasions est engagé à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, autant dans les postes de direction, qu’avec nos conseillers voyages et collaborateurs.



La famille et l’accès à l’éducation sont également au centre de nos actions. Nous travaillons en collaboration avec CANAECO, la Fondation UCR-CREA-C et PANIAMOR pour participer à des actions d’éducation environnementale, formation continue, volontariat et prévention.



Etre un voyageur responsable



Quelques règles peuvent être suivies :



Ne pas extraire de végétaux des parcs nationaux et réserves protégées Economiser les ressources naturelles Laisser les animaux dans leur habitat naturel Ne pas nourrir les animaux sauvages Ramasser les déchets Conduire avec prudence Favoriser le commerce et le tourisme local Favoriser les hôtels et tour-opérateurs reconnus pour leurs actions environnementales Faire attention aux courants marins Ne pas prélever de coquillages sur les plages

Nous pouvons chacun à notre manière être un touriste responsable.Quelques règles peuvent être suivies :

Nos engagements et actions en faveur de l'écotourisme au Costa Rica Morpho Evasions s’engage tout au long de l’année auprès de plusieurs associations.



Ces associations ou fondations nous permettent de pouvoir agir pour la reforestation, la compensation carbone, la protection d’espèces animales, le bien-être social et de proscrire l’exploitation sexuelle pour les mineurs.



Le tourisme durable comme outil de conservation et de protection des espèces est la ligne directrice qui dirige nos actions. Nous sommes fiers de pouvoir impliquer les populations locales, de pouvoir financer des programmes d’éducations environnementales et de minimiser notre impact sur l’environnement.



Il s’agit là de l’enjeu majeur pour le tourisme d’aujourd’hui.











