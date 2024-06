37 ans d’engagement durable pour Quimbaya Latin America auprès des communautés en Amérique Latine

En tant que DMC pionnier et leader en Amérique latine, Quimbaya Latin America a toujours proposé à ses clients des programmes et circuits tout aussi uniques qu’authentiques dans les 11 pays où le DMC est présent. Bien entendu, au Costa Rica, l’entreprise veille tout particulièrement à avoir un impact positif permanent sur chacune des activités qui font la richesse de ses programmes.



Le Costa Rica, avec sa grande biodiversité et ses communautés accueillantes, est le parfait exemple de cet engagement envers un tourisme durable et responsable dans le pays.



Rédigé par Quimbaya Latin America le Lundi 17 Juin 2024

Explorer, Rencontrer, Soutenir : Une philosophie de durabilité Quimbaya Latin America a mis en place des programmes qui favorisent l'immersion des voyageurs dans la vie locale tout en respectant les communautés du pays.



Parmi 7 collections de voyages, leur collection EXPLORER propose des expériences authentiques et originales permettant aux voyageurs de découvrir la culture et les traditions costariciennes tout en contribuant au développement économique local.



Projet agroforestier exemplaire, “Cabeceras Rurales y Sostenibles”

Le projet “Cabeceras Rurales y Sostenibles” dans la région de Guanacaste est un projet qui a vu le jour après une constatation simple: Les communautés locales costariciennes ont besoin de soutien, et qui de mieux qu’un professionnel du tourisme spécialisé et sur place, pour leur apporter ce soutien économique et faire perdurer leurs traditions ancestrales? Ce projet rural regroupe plusieurs familles d'agriculteurs qui cultivent du café et du cacao de manière durable.



Quimbaya Latin America propose aux voyageurs de visiter les plantations, de participer à la récolte et de déguster les produits frais sur place. Ce déjeuner chez l'habitant est l'occasion unique de partager un moment convivial avec les familles et de découvrir leur mode de vie simple et loin du bruit quotidien.



En plus de cette immersion culturelle, c’est une véritable contribution économique qui permet d'améliorer les conditions de vie des familles et de soutenir l'agriculture durable dans la région.



En bref, les voyageurs ne font pas que découvrir et voyager, ils contribuent à faire perdurer une communauté pleine d’histoire et de magnifiques valeurs, qui font partie de toute la richesse du pays.



La communauté Mollejones, un nouveau projet durable pour Quimbaya Latin America

Soucieux d'innover et de proposer des expériences toujours plus enrichissantes, Quimbaya Latin America intègre à ses programmes au Costa Rica cette année, une nouvelle immersion au sein de la communauté de Mollejones, située dans les montagnes de Turrialba.



Composée d'environ 200 habitants, cette communauté dynamique a su préserver également, ses traditions et son savoir-faire agricole. Les voyageurs y découvrent alors, la vie quotidienne des habitants en participant à des activités atypiques, telles que des cours de cuisine où ils apprennent à cuire de manière traditionnelle des tortillas, par exemple. Ou encore des expériences autour de la canne à sucre qu’ils ne seront pas prêts d’oublier.



Mollejones offre une immersion authentique et inoubliable dans la culture costaricienne, loin, c’est le cas de le dire, des sentiers battus touristiques.



Et pour une expérience encore plus immersive, les voyageurs ont la possibilité de passer une nuit chez l'habitant, une excellente manière de vivre au rythme de vie de cette communauté attachante et passionnante.



En plus des programmes de voyage, un engagement continu pour le tourisme durable Quimbaya Latin America ne se limite pas seulement à proposer ces programmes. L’entreprise participe aussi à la gestion quotidienne de projets éco-responsables.



En privilégiant les transports locaux, l'utilisation de produits bio et locaux, la gestion responsable des déchets et la sensibilisation des voyageurs aux enjeux environnementaux, le tourisme de demain ne peut être que bénéfique pour tous.



Et tant que DMC responsable, Quimbaya Latin America reste convaincu que le tourisme est un moteur de développement durable pour les destinations.



Travailler avec Quimbaya Latin America pour un tourisme juste et durable Choisir de faire voyager vos passagers avec Quimbaya Latin America au Costa Rica et dans les 10 autres destinations d’Amérique latine où le Réceptif est présent, depuis 37 ans, c’est garantir à vos voyageurs de vivre une expérience authentique et durable qui sera profitable à tous mais surtout, aux communautés locales.



Fiers d'être un acteur responsable du tourisme au Costa Rica, Quimbaya Latin America s’engage à poursuivre ses efforts pour un tourisme toujours plus durable et bénéfique au Costa Rica et en Amérique Latine !



Vanessa Chacon

Country Manager - QUIMBAYA TOURS COSTA RICA



Information sur nos programmes



Site Web :



info@quimbaya-tours.com – Raphaël Hurlupe, Quimbaya FranceSite Web : quimbaya-tours.com

