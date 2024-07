Un nouveau partenariat entre CEDIV TRAVEL & MyBakup

MyBakup est une solution dédiée aux voyageurs, leur offrant un accès complet à des services de santé et de sécurité pendant toute la durée de leur séjour.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 26 Juillet 2024

Qu'est-ce que MyBakup ? MyBakup est une solution dédiée aux voyageurs, leur offrant un accès complet à des services de santé et de sécurité pendant toute la durée de leur séjour. MyBakup facilite la mise en relation de vos voyageurs avec un professionnel de santé local qui parle leur langue à l’étranger.



Parce qu’on a tous déjà eu besoin – pour soit même, pour un proche ou un collaborateur - de consulter, pendant son voyage, un professionnel de santé pour une petite pathologie. Et ce qui paraît souvent bénin et facilement gérable dans son pays devient tout à coup facteur de stress dans un pays étranger et même chronophage lorsque l’on voyage dans le cadre professionnel.



Une nouvelle façon d’accompagner et de fidéliser ses clients pour une agence de voyage 30 % des voyageurs ont déjà eu besoin de consulter un professionnel de santé durant leur séjour à l’étranger et considèrent que la barrière de la langue est un véritable frein pour 63% d’entre eux , et qu’il n’y a pas non plus suffisamment de transparence et de lisibilité tant sur le montant de la consultation ou même sur le package de souscription à une assurance. Toutes les agences du réseau Cediv bénéficient d’un parcours personnalisé afin de leur apporter un argument de fidélisation supplémentaire auprès de leur clientèle.



Les avantages 👉Assistance et sécurité 🔒: En conformité avec les obligations du code du tourisme, MyBakup apporte une aide appropriée aux voyageurs en difficulté.

👉Professionnels de santé qualifiés et locaux 🩺: Consultation dans leur langue avec des professionnels de santé choisis par le voyageur.

👉Sécurité des données 🔐: Données cryptées et anonymisées selon les normes RGPD.

👉Autonomie et facilité 💡: Les voyageurs restent autonomes dans leur recherche et prennent facilement des rendez-vous.

👉 Informations utiles en matière de santé et de sécurité 🏥: Contacts d'urgence, médecins francophones, déroulement des consultations , etc.

👉 Référencement mondial géolocalisé 🌐: Hôpitaux, pharmacies, et structures de soins.

👉 Coordonnées des médecins par destination 📋: Qualités, tarifs, horaires.

👉 Fiches pratiques des pays 🗺️

👉 Géolocalisation des médecins 📍: Filtrés par langues et spécialités

👉 Prise de rendez-vous en ligne et téléconsultation 💻

👉 Chatbot disponible 24/7 🤖



La santé: TOP 3 des inquiétudes à l’étranger Grâce à notre algorithme, l’application permet de visualiser rapidement les praticiens qui correspondent le mieux à leurs recherches. Les voyageurs bénéficiaires pourront alors prendre rendez-vous pour une consultation en face à face avec le praticien de leur choix. Les voyageurs loisirs sont autonomes et voyagent sans stress avec une solution simple à utiliser qui leur est offerte par leur agent de voyage. Les voyageurs affaires sont rassurés. Un vrai gain de temps. Une réponse clé en main, l’onglet santé de vos solutions digitales existantes, un outil intuitif d’accompagnement pour une meilleure satisfaction client.



