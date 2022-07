Les 7 meilleures raisons de visiter le Costa Rica en saison verte

3. Moins de touristes

4. Plus de disponibilités hôtelières

5. Des prix plus avantageux

6. L’observation du Quetzal resplendissant

Véritable nurserie pour les baleines à bosse, le parc national Marino Ballena, près de Uvita, est un paradis pour les baleineaux et leurs mamans.D’août à octobre, une grande population de baleines y élisent domicile. Ne manquez pas le festival des baleines en septembre.En effet, la haute saison touristique au Costa Rica s’étend de décembre à mars. Voyager en saison basse vous permettra de découvrir les grands sites touristiques du Costa Rica en toute tranquillité.Conséquence d’un nombre de touristes moins élevé sur cette période, vous avez de très grandes chances d’obtenir l’hôtel de votre choix. L’offre touristique, pourtant particulièrement ample, se retrouve souvent à court de places en saison haute.Le prix général de votre voyage sera moins élevé. En effet, afin d’attirer plus de voyageurs les prestataires touristiques proposent de nombreuses promotions et affichent des tarifs globalement plus bas qu’en saison haute.Les compagnies aériennes annoncent également des vols long courrier plus intéressants financièrement.Monteverde est connu comme l’un des endroits au monde où il est le plus facile d’observer le Quetzal resplendissant. Ce superbe oiseau, est l’un des nombreux trésors du Costa Rica. La période d’avril à juin est d’ailleurs la meilleure pour le voir.