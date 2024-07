Découvrez la meilleure destination golfique avec DTravel DMC, votre agence réceptive au Portugal

En poursuivant notre voyage vers le sud, à Sintra, nous trouvons le Penha Longa Resort, un terrain de golf stratégiquement situé au milieu d'une réserve naturelle afin d'assurer le calme, la tranquillité et le contact avec la nature que les golfeurs apprécient tant. Le parcours compte 27 trous et a été conçu par Robert Trent Jones Jr.



Cascais abrite l'un des meilleurs terrains de golf au monde, Oitavos Dunes. Conçu par l'architecte Arthur Hills, l'Oitavo Dunes offre une vue fantastique sur l'océan Atlantique et le parc naturel de Sintra-Cascais.



En arrivant dans le sud du Portugal, en Algarve, considérée depuis plusieurs années comme la meilleure destination golfique au monde, vous trouverez un climat privilégié qui vous permettra de jouer toute l'année. Il existe ici une grande variété de parcours, environ 40, adaptés à un jeu détendu ou plus acharné - le paradis du golf est ici !



Le Monte Rei Golf & Country Club, à Vila Nova de Cacela, est un parcours de golf créé par Jack Nicklaus et considéré comme l'un des meilleurs d'Europe, avec un tracé unique et difficile et des installations de classe mondiale.



Notre circuit se termine à Almancil, à Quinta do Lago, situé dans la réserve naturelle de Ria Formosa, une station aux caractéristiques uniques, à la qualité exceptionnelle, aux restaurants incroyables, à un centre multisports d'élite et à trois terrains de golf, dont l'un est considéré comme le meilleur endroit pour jouer au golf au Portugal.