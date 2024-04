Trophées Horizons : les 35 finalistes sont... remise des prix à Paris le 5 juin 2024

L’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable et ses partenaires ont présélectionné 35 finalistes parmi les 114 candidats au Trophées Horizons.



Ces Trophées, portés par l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable et soutenus par



Une 11ème catégorie Inspiration d’ailleurs est réservée cette année aux initiatives des professionnels du tourisme de Wallonie, en Belgique.



Les finalistes ainsi sélectionnés seront ensuite départagés par un jury final, composé de Caroline Mignon (Présidente d’ATD), Aude Andrup (Coordinatrice nationale Tourisme Durable à l’ADEME), Christian Delom (Secrétaire général d’A World for Travel) et Isabelle Brémond (Responsable de la commission Tourisme responsable d’ADN tourisme). Ce jury se réunira dans quelques semaines pour désigner les lauréats.



Les finalistes des Trophées Horizons 2024 par catégorie : Mobilités et gestion des flux touristiques :

- Chamina Voyages, pour l’itinérance en train Le Cévenol

-

- Vie sauvage & Fika Voyages, pour la stratégie de décarbonation de leur activité

- L’interfaces Chambres d’Hôtes, pour des séjours en chambres d’hôtes à émission CO2 réduite



Ancrage local :

-

- Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne, pour les Rencontres Balanines, permettant la rencontre entre touristes et artisans du territoire

- Office de Tourisme Granville Terre et Mer, pour les visites insolites autour des savoir-faire locaux « Saveurs et Créateurs » et « Pinceaux et Fourchette »



Economie circulaire & gestion des déchets :

- Falepa Corsica, pour les cendriers nomades fabriqués en matière recyclée

- L’Attache Rapide, pour la collecte des biodéchets auprès des restaurateurs

- Office de Tourisme de Valmeinier, pour la ressourcerie et objet-thèque de montagne



Préservation de la biodiversité & des ressources naturelles :

- CCI Bretagne, pour ECOD'O, un programme en faveur d'économies d'eau dans les entreprises du tourisme

- ETC Terra, pour "Au p'tit baigneur la chance", un programme de sensibilisation du public autour des zones de baignades

- Hôtel Atalante Relais Thalasso Île de Ré, pour leur politique RSE visant à devenir la première thalasso écoresponsable en France

- Le Domaine des Anges, pour l’ensemble des engagements de l’écolodge en faveur de la préservation de la biodiversité



Maîtrise de l’énergie :

- Camping du Mettey, pour la création d’un méthaniseur pour remplir les bouteilles de gaz en utilisant le compost

- Toulousecolodge, pour les éco-gîtes alliant confort et sobriété énergétique

Adaptation au changement climatique :

- Parc Départemental d’Olhain, pour le diagnostic de vulnérabilité et le plan d’action

d’adaptation



Tourisme pour tous :

- Alsace Destination Tourisme, pour les Boucles pour tous, des circuits vélo conçus pour les personnes à mobilité réduite

- Conseil départemental du Gard, pour l’appel à projet « Tourisme social, solidaire et

durable », destiné aux résidents éloignés de la découverte de leur territoire

- Fondation pour les familles du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, pour les Séjours Familles, des séjours de répit gratuits et participatifs en partenariat avec l’association LÉA



Alimentation durable :

- Défiplanet, pour les Planètes à impact, un code couleur dans les restaurants du parc

montrant l’impact environnemental des plats proposés

- Le Potager Extraordinaire, pour la carte du champ à l’assiette sur l’espace de restauration du parc et les animations proposées sur l’alimentation

- Tâm-Lâm, pour Pommy, des compotées éco-responsables issues de fruits invendus pour les hôtels



Responsabilité sociétale :

- Somme Tourisme, pour « Somme Battlefields for Peace », une collecte de dons auprès des visiteurs sur les lieux de mémoire de la Somme pour Handicap International

- KAIRN, pour l’outil d’évaluation et de mesure de l’impact du numérique « Progrès-score »

- Office de Tourisme Granville Terre et Mer, pour la mise en place d’un mécénat de

compétences pour la préservation de l’estran avec l’association Avril



Information et sensibilisation des voyageurs (catégorie de l’année) :

- Agence Départementale Tourisme 64, pour Le Geste 64, la première plateforme

départementale de contribution carbone de l’activité touristique

- Ericandthetrip, pour les livres offerts aux voyageurs en lien avec le tourisme responsable

- Tourisme Bretagne, pour la collection d’outils Ecogestes Bretagne

- Viatao, pour le Guide Tao Europe sans avion



Inspiration d’ailleurs – Wallonie :

- Access-i, pour l’évaluation de l’accessibilité des circuits vélo en Wallonie

- Article 27 ASBL, pour le dispositif d’accès pour tous à la culture et au tourisme d’un jour pour 1,25€

- La Maison du Tourisme Condroz-Famenne, pour les Sentiers d’Art en Condroz-Famenne, ses aires de bivouacs et abris artistiques

- The SPIN Cable Park, pour le téléski nautique 100% autonome en énergie

