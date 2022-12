Appli mobile TourMaG



La Normandie s’engage pour un tourisme toujours plus responsable

Envoyer à un ami Partager cet article

Normandie Qualité Tourisme a fêté ses 20 ans en 2021. Plus qu’un label ou un engagement qualité, c’est un véritable outil pour l’entreprise !

Cet outil mesure et suit le niveau de qualité des prestations, participe au management du personnel, fidélise la clientèle, valorise l’établissement par la reconnaissance du professionnalisme.

Rédigé par Anaïs Gosset - CCI Caen Normandie le Lundi 12 Décembre 2022

En 2022, NQT a évolué et propose désormais une nouvelle démarche complémentaire, gratuite et réservée exclusivement aux adhérents NQT, qui consiste en un dispositif d’évaluation, d’accompagnement et de promotion des établissements engagés dans les bonnes pratiques du tourisme responsable : NQT Tourisme Responsable.



NQT Tourisme Responsable constitue une nouvelle étape dans la démarche innovante de la Normandie dans le domaine de la qualité de l’accueil touristique.

Aujourd’hui encore, elle se positionne comme précurseur face aux enjeux considérables liés à l’évolution du tourisme dans les années à venir.



La Normandie s’engage pour un tourisme toujours plus responsable !



La mise en œuvre des bonnes pratiques environnementales et sociales constitue aujourd’hui un axe majeur de développement des établissements touristiques.

Cette stratégie permet de répondre à la fois aux attentes de votre clientèle, de générer des économies, de fidéliser vos équipes et d’améliorer les relations avec vos partenaires.



Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Normandie , avec le soutien financier de la Région Normandie et de l’Europe ont souhaité proposer aux acteurs du tourisme labellisés « Normandie Qualité Tourisme »,

un dispositif totalement innovant d’évaluation de leur performance en matière de tourisme responsable.



QT Tourisme Responsable est une initiative régionale « pilote » couvrant l’ensemble des composantes du tourisme responsable.

La volonté sera, à terme, d’établir des passerelles avec les démarches environnementales reconnues (Ecolabel Européen et Clef verte : 33 établissements en Normandie), et ainsi,

reconnaitre l’engagement qualité des établissements dans d’autres démarches poursuivant le même objectif d’amélioration continue et de mise en place de bonnes pratiques.



Une évaluation proposée gratuitement aux labellisés Normandie Qualité Tourisme via une grille de diagnostic comportant 14 chapitres a été spécialement élaborée par les équipes de Normandie Qualité Tourisme.



● ACCÈS ET MOBILITÉ : Réduire l’impact des déplacements

● COMMUNICATION ET USAGE DU NUMÉRIQUE : Optimiser les usages et les supports

● VOLET SOCIAL ET SOCIÉTAL : Respecter l’égalité, faciliter le dialogue et la transmission

● SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : Maîtriser les gaspillages

● CONSOMMATION D’ENERGIE : Améliorez les systèmes et produire autrement

● CONSOMMATION D’EAU : Diminuer la demande et récupérer la ressource

● PRODUITS D’ENTRETIEN : Utiliser des produits écolabellisés et naturels

● FOURNITURE ET NETTOYAGE DU LINGE : Mieux utiliser et mieux entretenir

● PRODUITS CONSOMMABLES : Acheter responsable et limiter les emballages

● RÉDUCTION, TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS : Agir et sensibiliser aux bonnes pratiques

● TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MOBILIER ET PRÉSENTOIRS : Acheter local et durable

● PRODUITS ALIMENTAIRES : Consommer local et réduire le gaspillage

● SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : Protéger la faune et la flore

● POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE : Formaliser son projet d’acteur du tourisme responsable



Ce référentiel est accessible via un outil d’autodiagnostic en ligne qui sert également de support d’évaluation par les conseillers des CCI.

Ce diagnostic permet un accompagnement au développement des bonnes pratiques ; l’objectif est d’engager avec les professionnels du tourisme un processus d’amélioration des comportements et d’optimisation de leur outil de travail en les accompagnant dans leurs actions et en les orientant, chaque fois que cela sera possible, vers les aides et dispositifs publics disponibles. Le partenariat historique avec le Comité Régional du Tourisme : Normandie Tourisme permettra de promouvoir les établissements les plus performants dans le cadre de leurs actions de communication. Les équipes Normandie Qualité Tourisme ne doutent pas que, progressivement, la majeure partie des établissements atteindront le niveau requis pour positionner la Normandie comme une destination exemplaire en matière de tourisme responsable.



Plus d’informations

Découvrez les partenaires de la Normandie qui sauront vous conseiller pour vivre de belles expériences

Lu 9 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Bons cadeaux pour Noël : Boostez vos ventes avec Ty-Win Séduire les visiteurs avec les Expériences Normandes